捉住夏天的尾巴　台東環保局推綠島低碳遊闖關活動

▲台東縣環保局推綠島低碳遊闖關活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假是綠島觀光旺季，為持續推動低碳環保旅遊，台東縣環保局8月17日舉辦「綠島低碳遊」闖關活動，旅客只要至指定地點完成相關減碳任務，就能在店家取得對應的集點印章，集滿3點以上，即可至指定兌換處領取獎品乙份，數量有限，換完為止。

台東縣政府表示，綠島每年約34至40萬人次造訪，多年來縣府積極改善及補充硬體，期待透過辦理低碳遊闖關活動呼籲遊客與業者採取永續、環保的旅遊方式，儘可能減少每趟遊程造成自然生態資源與環境損害，以永續角度維護綠島珍貴的環境。

環保局說明，旅客只要在活動期間入住具備永續特色的環保旅店、到綠色餐廳用餐(不提供一次性餐具)、租借電動機車、參與低碳永續遊程或自備環保餐具(租借交換杯)，完成後可向相關店家取得闖關集點印章，集滿至少3項主題點數，可在島上兌換處兌換獎品乙份，最大獎還能把綠島專屬環保杯帶回家，每卡限領1份，其中，集滿3點可兌換防水網格旅行收納鞋袋/矽膠收納餐盒(2擇1)、集滿4點可換台東SDGS帆布袋/304不鏽鋼保鮮餐盒(2擇1)、集滿5點贈送綠島專屬不鏽鋼保冰保溫杯，相關辦法與配合店家詳見：https://reurl.cc/pMWR6Q 。