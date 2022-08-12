　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

虎尾中元祭封街普渡　供品琳瑯滿目越晚越熱鬧

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲普渡場以紙糊雕塑身高360公分、青面獠牙、身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，坐鎮普渡會場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

虎尾中元祭歷史悠久規模盛大，是國內中元節最具傳統與熱鬧的活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。今(12)日為農曆七月十五日中元節，虎尾七大普渡區依傳統展開「街仔普」，數千普桌供品封街擺設，有全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，入夜後燈火通明越夜越美麗；虎尾鎮公所邀請大家來體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭。

今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姊妹」，沿街擺設雞鴨魚肉等山珍海味供品，祭拜「好兄弟、好姐妹」外，為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌及美食點心區搭配蔬果雕料理上，還備盥洗用具區讓好兄弟盥洗盛裝出遊，各區普渡題材內容包羅萬象，讓人目不瑕給，成為虎尾中元祭的一大特色。

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌。（圖／記者蔡佩旻攝）

北區搭建三層樓高的普渡壇，避免「好兄弟」因爭食而產生糾紛，普渡場以紙糊雕塑身高360公分、青面獠牙、身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，坐鎮普渡會場管理眾鬼，公平分配普渡的祭品。

虎尾中元祭七大普渡區會場祭品琳瑯滿目包羅萬象外，來自全台各地流動攤販雲集，各種小吃美食、飲品及娛樂性攤位沿街到擺設，歷年吸引上萬民眾湧入虎尾看普渡逛街吃嘞玩樂，將市區人潮洶湧城開不夜，越野越熱鬧。

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲化妝品、髮飾品、明星花露水等祭品擺上桌款待「好兄弟、好姊妹」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北區普渡會供品琳瑯滿目，擺設精緻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北區普渡會供品琳瑯滿目，擺設精緻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲街仔普設席讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姊妹」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成爲普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／男子監理站申訴情緒失控「身上搜出槍」　警強制送醫

►男子監理站內癲癇發作　救護員緊急救人...赫見「背包裡1把槍」

►無帽女騎士騎車不穩遭攔查...竟是氣喘發作！警車送醫救命

►「被遺忘的男童」圖書館待整天　道出失業單親媽無奈囧境

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋
%Arabica台灣店排爆！要等4小時　改每人限購4杯
幕後／林智堅退選關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線
新竹「小時厚牛排」、「粥大福」遭砸店！　玻璃全碎潑紅漆
快訊／林智堅退選！　張善政提4點回應了
獨／妹妹從柬埔寨視訊「沒穿褲」！眼神狂飄　後方一群男人
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

周大觀抗癌圓夢助學金　台東301位鬥士每人獲贈2萬元

捉住夏天的尾巴　台東環保局推綠島低碳遊闖關活動

全台唯一　台南市推動「智慧水產加工及物流運籌中心」動土

虎尾中元祭封街普渡　供品琳瑯滿目越晚越熱鬧

台南參加第62屆全國科展大放異彩　黃偉哲市長大讚

東港警分局中元普渡　祈福轄境治安+交安都平安

花蓮光復農友注意！油茶樹受災補助申請8／2止　每公頃5萬5

南消二大隊中元普渡　防火宣導結合無人機祈求出勤平安

協助推動大武鄉圖書館新建　劉櫂豪爭取花東基金2700萬補助

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

3歲妞T恤露香肩爸吃醋　喊：卡通裡公主都這樣穿

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

周大觀抗癌圓夢助學金　台東301位鬥士每人獲贈2萬元

捉住夏天的尾巴　台東環保局推綠島低碳遊闖關活動

全台唯一　台南市推動「智慧水產加工及物流運籌中心」動土

虎尾中元祭封街普渡　供品琳瑯滿目越晚越熱鬧

台南參加第62屆全國科展大放異彩　黃偉哲市長大讚

東港警分局中元普渡　祈福轄境治安+交安都平安

花蓮光復農友注意！油茶樹受災補助申請8／2止　每公頃5萬5

南消二大隊中元普渡　防火宣導結合無人機祈求出勤平安

協助推動大武鄉圖書館新建　劉櫂豪爭取花東基金2700萬補助

太搶手？　府中5字頭預售案「限時段選戶」引熱議

中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

小賈辣妻「惹火內衣大片」在家完成！　性感小麥肌＋零贅肉體態養眼

台船4艘自建船萬海得標　台船獲利估4百萬美元以上、萬海邁向全球第10大

野馬「水上漂」練功？神奇影片讓800萬人看傻...真相曝光

丁特再遭薛？《天堂W》紫卡遭回收…怒嗆：8／15沒復原我撕合約

胡偉良／中共軍演下的房市　從增加收入、把握時機著手

稻米品質競賽高雄147較吃「香」　關山稻米達人羅偉壽奪冠

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

今年GDP下修至3.76％！　CPI上修至2.92％

高雄「極樂淫窟」胸狠老師上課了！洗香香裹浴巾出來...警察開門

地方熱門新聞

即／南投中興新村晚間大火！全面燃燒搶救中

大園仁壽宮慶讚中元　信眾聯合普渡8/12登場

屏東劣地改種綠電　重生變綠金

網路借貸遭詐保證金

屏東拼民生綠電　不到6年衝出全國第一

台大金山分院「療癒花園」　向日葵花海超吸睛

雨彈炸南台永康大積水　恐怖畫面曝光

三和國小體驗稻穀收割　學童喜悅吃割稻飯

六河局持續疏濬90萬立方尺

台南市取締沒入拼裝電動車

南義消四大隊顧問團捐贈頭戴式照明燈

金山潭子內溪護岸修復　砌石工法顧生態

林義豐指控輸送蛋黄區自強新村圖利建商

桃園女學生騎乘獨輪車　完成環島創舉

更多熱門

相關新聞

東港警分局中元普渡　祈福轄境平安

東港警分局中元普渡　祈福轄境平安

東港警分局於今(12)日下午2點吉時在分局大門前擺設供品，舉辦中元普渡儀式，由分局長張世儒率分局各組、隊、中心、分駐(派出)所同仁進行中元普渡祭拜，祈求庇佑業務順遂、同仁平安健康，祈福轄區治安平穩、交通順暢、疫情止步及居民出入平安。

南消二大隊中元普渡

南消二大隊中元普渡

男監理站癲癇發作　救護員見攜槍嚇壞

男監理站癲癇發作　救護員見攜槍嚇壞

即／男子監理站申訴情緒失控　身上竟搜出槍

即／男子監理站申訴情緒失控　身上竟搜出槍

中元普渡「拜過的食物容易壞？」　醫曝真相

中元普渡「拜過的食物容易壞？」　醫曝真相

關鍵字：

虎尾鎮中元祭普渡雲林封街供品

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面