虎尾中元祭封街普渡　供品琳瑯滿目越晚越熱鬧

▲普渡場以紙糊雕塑身高360公分、青面獠牙、身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，坐鎮普渡會場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

虎尾中元祭歷史悠久規模盛大，是國內中元節最具傳統與熱鬧的活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。今(12)日為農曆七月十五日中元節，虎尾七大普渡區依傳統展開「街仔普」，數千普桌供品封街擺設，有全豬、全羊的「結肉山」、冰雕、果雕、捏麵人、巧克力神像外，入夜後燈火通明越夜越美麗；虎尾鎮公所邀請大家來體驗熱鬧中又帶點驚悚的中元文化祭。

今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姊妹」，沿街擺設雞鴨魚肉等山珍海味供品，祭拜「好兄弟、好姐妹」外，為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌及美食點心區搭配蔬果雕料理上，還備盥洗用具區讓好兄弟盥洗盛裝出遊，各區普渡題材內容包羅萬象，讓人目不瑕給，成為虎尾中元祭的一大特色。

▲今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌。（圖／記者蔡佩旻攝）

北區搭建三層樓高的普渡壇，避免「好兄弟」因爭食而產生糾紛，普渡場以紙糊雕塑身高360公分、青面獠牙、身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，坐鎮普渡會場管理眾鬼，公平分配普渡的祭品。

虎尾中元祭七大普渡區會場祭品琳瑯滿目包羅萬象外，來自全台各地流動攤販雲集，各種小吃美食、飲品及娛樂性攤位沿街到擺設，歷年吸引上萬民眾湧入虎尾看普渡逛街吃嘞玩樂，將市區人潮洶湧城開不夜，越野越熱鬧。

▲化妝品、髮飾品、明星花露水等祭品擺上桌款待「好兄弟、好姊妹」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北區普渡會供品琳瑯滿目，擺設精緻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北區普渡會供品琳瑯滿目，擺設精緻。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲街仔普設席讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姊妹」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日下午3點在虎尾市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾 4千桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌。（圖／記者蔡佩旻攝）

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