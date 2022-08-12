昨晚才說「權力慾望不高」挺堅到底！鄭運鵬臉書被灌爆：賀上位

▲立委鄭運鵬接棒參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園市長參選人林智堅稍早宣布退選，而昨晚才在臉書感慨「對權力慾望不高」的鄭運鵬，則確定角逐桃園市長之位；對此，大票網友湧入鄭的臉書，洗版狂酸「堅下鵬上」、「對權力慾望不高，然後接受選市長，搞得我好亂」。

在稍早的記者會中，林智堅宣布正式退選，改由立委鄭運鵬接棒。消息一出，廣大網友湧入鄭運鵬臉書，赫然發現他昨晚才發文感慨，「在我的人生經驗裡，有福同享從來不是什麼困難的事情，算不上什麼高尚人格，我權力慾望不高，對吃香喝辣沒什麼興趣，沒什麼興趣分享別人的福氣，我也不會去為了哪個職務非為自己爭取不可，否則就認為自己所屬的團體是不公不義。」

▲鄭昨晚才感慨，對吃香喝辣、權力沒什麼興趣。（圖／翻攝自臉書／鄭運鵬）

他在文中也直言，「有難同當倒是很真的很難又很少見，有難的意思不是有錯同當，難是別人的困難、是別人的委屈、是被動的，我相信每個人都有遇過，即使是當年有福同享的親朋好友，大難臨頭四各自飛、隨人顧生命是最常見的。」

沒想到，PO文不到24小時，選情有了爆炸性的轉折，大票網友紛紛洗版留言，吐槽「有福同享，有難堅擋」、「要不要跟林智堅共進退，還是責任來我就扛」、「恭喜上位」、「林智堅有難了，鄭運鵬你要怎樣跟他同當啊？大家都等著看」、「戲『鵬』下站久了就是你的」、「哇！這邊比西台灣宮鬥劇還精彩」、「辛苦了！終於如願做掉了絆腳石」、「智堅抄人，爽到月月鳥，讚啦」、「恭喜大鵬斬智阿」、「賀上位成功」。

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