大陸駐日大使警告日方：不應在台灣問題上「隨美起舞、跟風附和」

▲大陸駐日大使孔鉉佑。（圖／翻攝自大陸駐日大使館網站）

記者鄭思楠／綜合報導

「中國駐日本大使館」微信公眾號12日發佈，近日，駐日本大使孔鉉佑在與日本各界人士接觸中，就台灣問題闡明了中方立場。孔鉉佑警告，日本無權干涉中國內政，更不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和。日方應該停止挑動地區對立、升級緊張局勢的行為，否則只會跳得越高、摔得越重。

孔鉉佑強調，「美方罔顧中方勸阻和警告，執意放行裴洛西竄訪中國台灣地區，嚴重侵犯中國主權，嚴重違反美方作出的政治承諾，性質惡劣，錯誤嚴重。美方挑釁滋事在先，中方正當反制在後，因果明了，事實確鑿，孰是孰非，公理自在人心。為捍衛自身主權和領土完整，維護不干涉內政的國際關係基本準則，真正維護台海和平穩定，中方作出必要適度反制，有關做法合理合法。」

孔鉉佑表示，裴洛西竄訪中國台灣地區後，美方不僅不思悔改，還擺出一副無辜姿態。裴本人稱不理解為何引發中方高度關注。國務卿布林肯甚至稱台灣40多年來的現狀改變來自北京，而不是美國。這完全是顛倒黑白、倒打一耙。裴竄台是升級美台交往的重大政治挑釁，美方對此心知肚明。近年來美方放任眾議長等高官訪台，不斷提升售台武器的規模和性能，利用單方面炮製的所謂「與台灣關係法」、「對台六項保證」虛化掏空歪曲一個中國原則，公然助台拓展所謂「國際空間」，正是這些背信棄義、肆意妄為的做法改變了台海現狀。

孔鉉佑指出，「和平統一、一國兩制」是中方解決台灣問題的基本方針。我們願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。如果『台獨』分裂勢力或外部干涉勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。日前，中國政府正式發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，全面闡述了台灣問題的歷史經緯和政策主張。希望熱愛和平、堅持公理的各方人士同中方一道，共同守護一個中國原則，共同捍衛聯合國憲章宗旨和規定，共同維護地區穩定與世界和平。」

孔鉉佑強調，日本不是當前台海局勢緊張的當事方。中方反制舉動針對的是美政治挑釁和「台獨」勢力，目的是維護國家主權和領土完整，與日本無關，本不涉及日本利益。日本無權干涉中國內政，更不應在台灣問題上隨美起舞、跟風附和。東亞是中日共同的安身立命之所。一個中國原則是中日關係政治基礎，也是日方作出的明確承諾。日方應該停止挑動地區對立、升級緊張局勢的行為，否則只會跳得越高、摔得越重。

孔鉉佑表示，不應忘記的是，日本曾非法侵占台灣長達半個世紀，背負歷史罪責。奠定戰後國際秩序法律基礎的《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把包括台灣和澎湖列島在內的日本所竊取的中國領土歸還中國。日本政府在中日聯合聲明中明確表示充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分的立場，堅持遵循《波茨坦公告》第八條。這奠定了中日關係的基礎和原點。今年是中日邦交正常化50週年，日方應該做到不忘初心、踐信守諾，多做有利於兩國關係和地區穩定的事，而不是相反。