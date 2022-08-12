林智堅突退選　黃健庭：參選人要誠實面對選民

▲國民黨祕書長黃健庭到苗栗幫縣長提名人謝福弘加油打氣，針對林智堅碩士論文抄襲表示，是誠信和道德有問題。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

為了鞏固苗栗選情，國民黨秘書長黃健庭12日來到苗栗，與國民黨提名苗栗縣長參選人見面，並勉勵競選團隊。針對民進黨中午臨時傳出桃園縣長參選人林智堅退選，黃健庭表示，林的論文抄襲的問題其實是誠信和道德的問題，政治人物應該用更高的標準來檢視這件事情。

焦點轉回苗栗，黃健庭表示，國民黨提名參選人的信念就是對民眾負責，例如國民黨的排黑條款，就是排除犯有一些刑事案件和法院判決確定的對象，這是白紙黑字在黨內的提名規範裡面，推出的人選要符合民眾的期待。

黃健庭說，雖然謝福弘起步比較晚，但國民黨所提的參選人是優質人選，在各方面沒有瑕疵而且具有爆發力。他也期待劉政鴻前縣長及其他地方大老的支持力量，能夠逐步整合起來，謝福弘的後勢和爆發力一定會展現出來，國民黨中央對苗栗這邊的勝選還是深具信心。

黃健庭也解釋，之前講過協調苗栗提名人選消耗掉很多防彈衣的說法，是想表達溝通協調過程很傷腦筋，有些地方要勸進，有些地方要勸退，每個地方的狀況又不一樣，只是打個比喻溝通過程像是遭受到很多的流彈，有苦難言。

最後謝福弘表示，面對碩士學位的爭議可以看出參選人是否誠實面對選民，如果沒有坦蕩面對，選民如何公開支持？他自信表示自己具備專業與誠信，絕對能承擔選民的負託。

▲▼國民黨祕書長黃健庭到苗栗幫縣長提名人謝福弘加油打氣，針對林智堅碩士論文抄襲表示，是誠信和道德有問題。（圖／記者蔡文淵翻攝）