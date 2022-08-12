運大麻E奶網紅遭通緝！「流產大量出血」拖延服勞務...高清照曝

▲正妹E奶網紅潘緣去年9月涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭逮捕，刑事局日前將她列為重要緊急查緝專案對象。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

25歲網紅「潘緣」去年9月因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭捕，交保後的她關閉其臉書、IG銷聲匿跡；但她2018年因買「大麻助眠」遭輕判2年徒刑、緩刑5年、240小時勞動服務，期間她卻以流產等理由，迄今尚未履行義務勞務，法院認她未遵期報到、驗尿，無視地檢署發函告誡，5月裁定緩刑宣告撤銷，刑事局本月1日更把她列為重要緊急查緝專案對象。

警方接獲物流業檢舉，指稱有跨國入境包裹經常無法投遞，寄貨人經常三、四度變更收貨地址、收貨人，警方暗中調查發現跨境包裹裡面都是大麻，從中查扣該集團從美國進口大麻共8公斤。去年9月13日，刑事局發動逮捕行動，赴三重逮捕潘緣，檢警認她涉嫌台美大麻菸草販運逾8公斤，落網的她一度供稱「「1.2公斤大麻菸草是自己要吸食」」複訊後桃園地檢諭令30萬元交保。

潘女這也並非首次涉案，調查局、海巡署、關務署於2018年就查獲她涉嫌從比利時及暗網「Dream Market」，兩度境外購買大麻花、大麻菸草，但查獲2案，其中寄送大麻郵包案，遭檢察官認為僅憑收件人為「Theresa Pam」無法證明就是潘女，證據薄弱下不起訴；另案則是法官接受潘女身經流產痛苦、失眠身心壓力巨大，才購買大麻助眠說法，輕判2年徒刑並可緩刑5年，緩刑期間向公庫支付15萬元，並在公益團體進行240小時勞動服務。

▼E奶網紅潘緣因毒品案遭通緝。（圖／翻攝自刑事局）

而銷聲匿跡的潘女，今年5月31日緩刑宣告已遭法院裁定撤銷。理由指出，2019年5月潘女與執行保護管束的觀護人聯繫，說明因流產大量出血，需請假一個月，待身體好轉後會到機構執行義務勞務，地檢署同年12月9日、2020年5月6日二度以發函方式告誡潘應在檢察官指定期間內完成義務勞務，然後潘未具體落實。

同年7月30日，潘稱進行舒眠手術，術後有角膜炎併眼球乾燥情況，並檢附醫院診斷書再度向地檢署請求將履行義務勞務期間延長，檢察官考量後同意延長1年；2021年9月16日，稱因季節與生心理的因素無法出門，又請求履行義務勞務期間延長，此次檢察官考量新冠肺炎疫情及降低人員染疫，又准予延長6個月，履行期間被延到今年3月24日。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品，遭刑事局逮捕調查。（資料圖／記者張君豪翻攝）

士林地檢署檢察官認潘女將勞動義務履行期間從1年9月延長到3年3月，在今年1月25日、2月22日、3月22日、4月19日、5月17日，均未按期到士林地檢署向觀護人報到及接受採尿受驗，因此向法院聲請撤銷緩刑。

法官審酌潘女未能珍惜檢察官給予延長機會，直到今年3月24日為止，竟未履行義務時數、未遵期向觀護人報到及定期驗尿，經地檢署以發函方式再三告誡後，仍置之不理，可見，受刑人不但無正當理由而未履行義務勞務，也無服從檢察官或執行保護管束者執行命令誠意，漠視法院給予緩刑輕率態度，已彰顯主觀上的法敵對意識與反社會性，故裁定緩刑宣告撤銷，刑事局於本月1日也將潘緣列為重要緊急查緝專案對象。

刑事局發布的「重要緊急通緝犯」主要針對「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」通報範圍，並且有加強查緝必要。據悉，潘緣因涉製造、運輸、販賣第二級毒品（大麻）恐面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑，加上此次緩刑失效，目前恐潛逃到加拿大。