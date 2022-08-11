靈骨塔投資詐騙！退休翁拿房產向錢莊借2千萬...什麼都沒了

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊11日宣布破獲竹聯幫平堂成員「假靈骨塔買賣投資詐騙」案，歹徒取得購買靈骨塔、未上市股條套牢民眾個資，謊稱可仲介金主買家高額收購，再以繳交規費、納稅、手續費等方式向民眾收取費用，甚至提出「保證成交」要求民眾支付高達40%的保證金，民眾交錢後歹徒就藉故失聯，警方6月8日直搗該詐騙集團辦公室逮捕18人，該團夥詐騙金額逾5千萬元新台幣。

▲刑事局偵二大隊11日宣布破獲靈骨塔詐騙集團，逮捕宋姓主嫌等人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，該集團相當敢騙，不但拍胸補保證可成交，還會喬裝買家虛偽提高收購金額，其中一位家住新店約60歲的退休老伯，為了讓套牢的靈骨塔位解套，甚至把住家拿去向地下錢莊貸款、交了2千萬元給歹徒，不但退休金、積蓄化為烏有，連房子也遭錢莊設定。

▲刑事局偵二大隊出動除暴特勤隊攻堅，破獲靈骨塔詐騙集團逮捕宋姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

另外一名50歲的家庭主婦，聽到該集團業務聲稱可以500萬元售出她名下塔位，連忙湊足40%保證金200萬元給歹徒，未料業務拿走現金後就失聯，她在2021年9月向反詐騙專線165報案，警方據此展開調查。

警方指出，被害人依約付款後，歹徒會誆稱當事人信用不良，需提供資本額辦理公司登記，以公司名義辦理買賣方能成交，慫恿被害人以名下房產向地下錢莊抵押借貸，歹徒並假扮「買家」、「金管會官員」、「財稅部官員」致電遊說被害人導致多人受騙，警方陸續約談15名被害人到案。

刑事局偵二大隊第一隊、北市松山、大同、新北市林口、中和、桃園市龜山警分局共組專案小組，報請新北地方檢察署指揮，6月8日到北市中山區該集團承租的商辦大樓搜索，當場查扣作案用工作機27支、現值約3百餘萬元的賓士車2部、筆電3台、手機27支、被害人資料、教戰守則等贓證物。



警方拘捕宋嫌主嫌（25歲、詐欺、毒品等前科）等18名詐欺成員到案，其中楊姓業務組長經查有竹聯幫平堂背景，警訊後依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦，宋男等人到案後否認詐騙，辯稱是靈骨塔買賣糾紛，加上拒絕供出幕後金主及上層，移送後宋嫌等8人遭檢察官聲押獲准。

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