黑絲襪偽娘想約執呼！警逛聊天室秒懂暗號　旅館埋伏一次抓2人

▲男子用暱稱暗示賣毒品，被眼尖員警識破上門逮人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／桃園報導

彰化一名徐姓男子以暱稱「黑絲襪偽娘想約執呼」進入UT聊天室，沒想到卻被正在執行網路巡邏的員警一眼識破為吸毒的代號，便私訊徐男談好以3000元的價格購買1公克的安非他命，徐男便請盧姓男子負責弄到毒品，員警隨即埋伏在交付地點，並順利逮到2人。高院判決徐男共同販賣第二級毒品未遂罪，處1年10月；盧男處3年7月。

檢警調查，徐男在2020年2月13日以暱稱「黑絲襪偽娘想約執呼」進入UT聊天室，被正在執行網路巡邏勤務之楊梅分局警員發現，暱稱暗指「穿黑絲襪男扮女裝想要相約吸毒」，私訊徐男談好以3000元的價格購買1公克的安非他命，相約在同日下午3時許在桃園某旅館進行交易。

徐男隨即找盧男搞到毒品，在旅館交付毒品後得手3000元，再到旅館門口準備將其中2500元交給盧男，卻被埋伏在旅館附近的警員當場查獲，並扣得徐男身上1包安非他命。

審理時徐男承認犯行，「我拿了2500元交給盧男，其餘500元是我自己要賺的，我跟盧男交易毒品之後，在門口附近的警察就上前將我們逮捕了。盧男知道我是要拿甲基安非他命給客人，因為我確實有這樣跟他說。」

然而盧男卻否認販賣一事，強調是另外一個名叫「小威」的人，請他幫忙拿毒品送到旅館，結果發現是徐男要的，主觀上應該只有幫忙別人拿取毒品，僅止於幫助施用第二級毒品等犯行。

一審法院考量徐男坦承犯行，依共同販賣第二級毒品未遂，處1年10月，盧男則因否認販賣，判4年6月。案經上訴，徐男維持原判，但盧男在高院審理時改坦承犯行，請求輕判，因此改判3年7月，全案仍可上訴。