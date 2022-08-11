炫富熱褲妹3度酒駕撞死人　黑歷史曝光「從事柬埔寨詐騙」

▲淡水熱褲妹林筱路3度酒駕，日前因撞死工人遭移送。（圖／記者陳以昇攝）



記者隋昊志、葉國吏／綜合報導

新北市淡水區29歲女子林筱路今年6月21日凌晨第三度酒駕，開著BMW Z4敞篷跑車返家，結果途中撞死一名方姓交管工人，10日被檢方依公共危險、過失致死罪將其起訴。如今她的黑歷史再次被挖出，竟涉及近日悲劇頻傳的「柬埔寨仲介詐騙」。

6月21日凌晨1時52分許，林筱路酒後開著母親名下的BMW Z4敞篷跑車載閨密回家，行經淡水區民族路口時，突然高速衝入一旁工地，撞死協助交管的方姓男子。當下林女一度想駕車逃離現場，其他工人見狀急忙開工程車將其攔下，後來警方到場後對林女施以酒測，才發現酒測值高達0.77毫克，當場移送法辦。

▲林女今年6月21日酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死方姓交管工人。（圖／記者游宗樺翻攝）

林女被帶回派出所後，自顧自地滑手機，被認為毫無悔意，引發網友怒火。經肉搜起底，發現林女除了在社群媒體PO出自己的火辣身材照，還貼出假美金炫富，以「月入6至8位數」、「低薪8位數」為誘惑，徵求願意到海外上班的人，還寫下「有錢就能任性，有錢就是王道」等誘騙字眼，被踢爆其實就是近期很多人被騙上當的「柬埔寨仲介詐騙」。

▲▼林女曾在臉書曬美鈔炫富，被網友起底涉及柬埔寨詐騙案件。（圖／翻攝自Facebook／當事人）



本站日前曾報導《酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！ 遭爆從事柬埔寨仲介》，當時就有網友指出，林女友人透露，林女有詐欺前科，若在網路新聞搜尋「柬埔寨國外高薪工作」，都是國人被誘騙至柬埔寨從事詐騙工作，若不從還可能遭到虐打。

林女曾在2014年4月，酒後駕駛行經中正區新生南路時自撞，酒測值高達0.97，隔3個月酒駕行經中山南京東路，酒測值為0.8，二度酒駕被判有期徒刑5月，同年11月判決確定且可易科罰金，但她卻遲未繳罰金亦未到案，因此2015年遭到通緝，後因怕被關繳掉罰金。

▲林女常在臉書分享各種生活照。（圖／翻攝當事人臉書）



除了酒駕之外，林女2019、2020年疑似因為缺錢，還把金融帳戶賣給詐騙集團賺錢，被控詐欺罪。士林地檢署偵結後，予以緩起訴處分，沒想到林女緩起訴期間又酒駕撞死人。

目前林筱路仍在羈押中，士林地檢10日依《刑法》第185條之3第3項「於10年內再犯酒駕因而致人於死罪嫌」將林女起訴，若罪名成立，將面臨最重無期徒刑，或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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