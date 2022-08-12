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提5優勢盼「2大館」同位一地！黃偉哲積極爭取漫博館落腳台南

▲▼ 。（圖／台南市政府）

▲台南市市長黃偉哲積極爭取「國家漫畫博物館」的建置。（圖／台南市政府）

實習記者李鎮宇／台南報導

近幾年動漫產業越來越興盛，不少學校出現動漫設計的相關科系，台南市就有10間以上大專院校設有相關課程。市長黃偉哲因此積極爭取「國家漫畫博物館」的建置，希望地點落腳台南，並以「國立台灣歷史博物館」為主體，提出5大優勢，組建南台灣動漫產業鏈，製造最大的經濟效益。

台南市政府文化局表示，全市有著10間以上的大專院校有動漫相關課程，每年培養超過5千名動漫人才，在台南應用科技大學更有全國唯一的漫畫系。此外，台南市還有許多與美術設計有關的高中職，數量高達40幾所，可見市府對於新興產業的重視。

文化局補充，IP創作、相關授權、遊戲開發與電影改編為動漫產業的主要潛力，這些都能帶來可觀的收入，身為歷史古都的台南，擁有的文化相關元素可以成為動漫題材重要來源。因此，如果「國家漫畫博物館」選在台南落腳，便能組建南台灣的動漫產業鏈，製造的經濟效益將相當可觀。

▲▼ 。（圖／台灣歷史博物館）

▲國立台灣歷史博物館腹地廣大，若將漫博建置進去，可達成「兩館同位一地」的效果。（圖／取自國立台灣歷史博物館）

事實上，台南市政府早在2020年時，就曾爭取過漫博的落腳地點，並以「國立台灣歷史博物館」的二期擴增計畫來建構，位置鄰近永康車站，且位於人口繁多的安南區，是絕佳的選擇點。接著市府還提出「5大優勢」，分別是熟稔籌備業務、腹地廣大便捷、雙館效益加乘、學術資源豐富、核心區位串聯，強調全方位的優異條件。

上述的「雙館效益加乘」，指的是台灣歷史博物館的20公頃腹地，具有彈性的規劃方式，若把漫博建置進去，將達成「兩館同位一地」，創造出一加一大於二的效益。另外，「台南文化創意產業園區」也是文化部推薦的選擇之一，不僅硬體設備完善，而且鄰近台南車站，有著方便交通與極高能見度等優勢。

黃偉哲強調，「國家漫畫博物館是國家重大文化建設計畫，台南具備相關產官學研條件」，並分析道，「若落腳台南，將有利於本土漫畫IP產業鏈的發展」，必定會配合文化部的規劃，好讓建置國家漫畫博物館的計畫實現。

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