房子貸款剩200萬…10分鐘內慘遭森林大火吞噬　夫妻心血白費崩潰

▲麥金尼野火延燒至蒙大拿州。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐芷儀／綜合報導

本站先前報導上（7）月29日美國「麥金尼野火狂燒5.5萬英呎」，大範圍的火勢迫使150戶住家緊急撤離，大量房屋被燒毀，其中一間就是史蒂夫（Steve Holett）、莉莎（Lisa Holett）夫婦的房子，大火燒掉了他們為了退休生活而建造的房子，更痛苦的是，他們仍需支付9萬美元（約200萬新台幣）的房子貸款。

據《全國公共廣播電台》（NPR）報導，50多歲的史蒂夫和妻子莉莎為了之後的退休生活，在蒙大拿州修建自己的夢幻小屋，夫妻倆為了省錢，還搬進了露營車生活。怎料某一天當他們從外地回來，就被警長告知只剩5分鐘的時間能從家中拿走必需品，因為野火已經快蔓延到他們家了，就在他們拿完東西後的10分鐘，房子隨即在他們的眼前被燃燒殆盡。

以前是檢察官的史蒂夫為了這個夢想家園，每天都會花費12到15個小時來蓋房子，甚至會利用晚上的時間觀看YouTube影片，了解如何佈置水電、安裝屋頂等工程，但是大火卻奪走了他們長久以來的辛苦成果。

▲大火燒光史蒂夫和莉莎建造的退休房屋。（示意圖／達志影像／美聯社）

莉莎表示，大火帶來了無盡的麻煩，其中最痛苦的是，為了蓋房子，他們貸款了9萬美元（約200萬新台幣），而貸款的期限只有1年，原本他們打算再將房屋融資來抵押貸款，但現在他們的房子已經燒毀，根本無法拿去抵押，更糟糕的是他們要為永遠住不到的房子付錢還貸款。

所幸這對夫婦受到了許多人的幫助，莉莎以前的同學為他們發起了一項「GoFundMe 活動」，當地企業和社區許多人都紛紛匿名捐款，截至8月9日已有426名捐贈者共捐款了4萬2521美元（約100萬新台幣）。莉莎向媒體透露，捐助名單上有許多他們不認識的人，但是她想要給每一位捐款的人都寫一封感謝信。

史蒂夫說，他原本不太確定，他們是否要在同一塊土地上重新建造房子，因為修建的每一個過程，都在提醒他們失去了什麼；但看到這麼多人都在幫助他們，讓他開始覺得，新家將成為社區如何幫助他們的象徵，會是社區共有的美好回憶。