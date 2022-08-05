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社會 社會焦點 保障人權

黃格格過失致死罪輕判無期！　檢方：參考家屬意見將提上訴

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署對於城中城大火判決將提上訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地方法院經過半年多的審理，今（5）日上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身。對於判決，高雄地檢署表示，黃格格有不確定之殺人故意的犯意甚明，但法院僅認定有過失致人於死罪，認事用法顯有不當，將在收到判決後研議上訴理由，並參酌被害家屬意見，依法提起上訴。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲城中城大火釀成46死43傷慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

這起造成46死43傷的大火發生在去年10月14日凌晨2點54分，火勢延燒一發不可收拾，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

高雄地檢署今年1月21日偵查終結，認定嫌犯黃格格（51歲）僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，且黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

▲▼高雄城中城火警涉案情侶到案。（圖／記者吳世龍攝）

▲城中城大火嫌犯黃格格（右二）一審遭判處無期徒刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

雄院今日上午一審宣判，依放火罪判處黃格格無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。家屬對於判決相當不滿，認為「為何沒判死刑？」

對於一審判決，檢方認為，黃格格故意放火，且明知縱火點是在內含泡棉的沙發為易燃物，並選在凌晨半夜眾多住戶居住熟睡的集合式大樓為之，致火勢一發不可收拾導致逃生不及，自有不確定之殺人故意甚明，原審認定僅犯有過失致人於死罪，認事用法顯有不當，擬於收受判決後研議上訴理由，並參酌被害家屬意見，依法提起上訴，以求妥適裁判，昭顯司法公義。

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