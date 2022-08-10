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辦銀行貸款迷上正妹業務！人夫抵死不認姦情　車牌號碼卻出賣他

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫到銀行申辦貸款，竟愛上承辦人員發展婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名人夫到銀行辦貸款時，竟迷上承辦人員，不僅向妻子提出分居另築愛巢，被抓包後還堅持不承認姦情，妻子心碎提告向兩人求償60萬元，並提出監視器畫面裡一對男女做出摟腰摸臉等親密舉動為證。雖人夫仍否認不是他，但法官根據出現的汽機車車牌號碼，確認為人夫所有，認定兩人確實有婚外情，已侵犯正宮配偶權，須賠償20萬元。

人妻小君（化名）主張，她與老公阿明（化名）在2014年結婚後育有1名未成年女兒，4年後阿明前往某銀行申辦貸款80萬元，認識了當時的承辦人員，之後兩人自去年8月開始密切交往。

同年9月，阿明表示要搬出去租屋自住，未料竟是讓小三方便找他幽會，兩人還經常在公共場所做出有如情侶般的互動親密行為，之後阿明更提出離婚，不願回歸家庭，讓小君心碎提出告訴，求償60萬元。

阿明反駁主張，兩人只是有業務往來關係之朋友，小三並不知道他是有婦之夫，也一再向妻子解釋自己沒有跟小三發生任何關係，是小君依然故我堅持己見，監視器畫面中出現的男女也並非他們倆人。

經查兩人對話紀錄，阿明曾說：「我錯在我不該沒和你清楚就和其他人有逾越朋友關係。所以我不對，我感到很抱歉。」也承認多次外出半夜才返家都是跟小三外出，小君痛罵他：「為什麼你每一段都不能斷乾淨再發展另一段，這不是第一次。」阿明則回：「這次真的是意外，而且根本沒有想像中那樣…」

法官認為，小三負責承辦貸款時，就會在申請書上記載配偶欄，顯見其早已知悉阿明是有配偶之人，監視器畫面出現的汽機車所有者也是阿明本人，勘認兩人確實有互動親密之舉動，最終判決阿明與小三須賠償20萬給小君為適當。

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