加州森林「麥金尼野火」狂燒5.5萬英畝！2人在車上被活活燒死

▲麥金尼野火造成至少2人死亡，2000人被迫撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國北加州山區上週發生大規模野火，上千人被迫疏散，而火勢持續延燒，已經成為今年最為嚴重的野火，燃燒面積超過5.5萬英畝。警方表示，他們7月31日在野火燃燒範圍內的一條道路上，發現一輛已經被燒毀的汽車，車上則有2名死者。

根據CNN報導，這場被稱為「麥金尼野火」（McKinney fire）的大火7月29日在加州與奧勒岡州邊境的克來麥斯國家森林（Klamath）爆發，火勢燃燒數日，蔓延面積超過5.5萬英畝，大量房屋被燒毀，同時有超過2000名居民被要求撤離，200萬人處於預警狀態。

▲▼美國北加州山區野火。（圖／達志影像／美聯社）



加州消防隊長布魯諾（Chris Bruno）表示，這場大火是2022年以來影響範圍最大的一場野火。錫斯基尤郡（Siskiyou）警長辦公室則宣布，他們在96號高速公路附近的道吉特克里克路（Doggett Creek Road）上發現一輛被燒毀的汽車，車上有2人，皆明顯死亡。

麥金尼野火7月31日一度被控制，然而突如其來的閃電卻讓火勢進一步蔓延，救災行動再度陷入困境。林務局在聲明稿指出，目前的天氣狀況對救災的消防員而言非常危險，因為風力強度高且不穩定，可能導致火勢往任何方向蔓延。雖然大火產生的濃煙能夠減緩火勢的增長，但也讓消防人員的滅火飛機停飛。

由於這場大火，包含北加州、奧勒岡中部、華盛頓州東部、蒙大拿州、懷俄明州東部、南達科他州西部、內布拉斯加州（西北部）等地，有超過200萬人處於預警狀態。

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