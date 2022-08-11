蔡英文臉書挺堅！綠營民代「0人響應」　他驚：內部炸鍋到極限

▲蔡英文10日臉書發文力挺林智堅，不過貼文留言卻找不到民進黨立委、議員相挺 。（圖／蔡英文、林智堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

總統蔡英文10日在臉書上發文力挺林智堅，不過耐人尋味的是，即使主席蔡英文開金口呼籲黨公職挺堅，整篇貼文的留言卻看不到綠營民代發聲。對此，藥師林士峰今（11日）表示，過去全黨挺肇逃陳柏惟像邪教組織，如今竟無人相挺，「恐怕內部炸鍋到了極限」。

本站今報導「蔡英文臉書挺林智堅！ 民進黨民代0人到場支援」內文指出，蔡英文臉書挺堅貼文底下近1.2萬的留言，清一色是在野黨民代的批評，看不到綠營民代的發聲。其中包括了「國民黨市長參選人張善政、國民黨立委蔣萬安、國民黨北市議員徐巧芯、國民黨北市議員王鴻薇、國民黨立委林奕華、國民黨發言人李明璇、國民黨桃園市議員詹江村、台灣民眾黨團、民眾黨發言人楊寶楨、北市府發言人陳智菡、國民黨高市議員參選人白喬茵等人」。另外非民代部分包括「中廣董事長趙少康、名嘴朱學恒、藥師林士峰等人」。

▲蔡英文呼籲黨公職力挺林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

林士峰今（11日）引述本站報導表示，以民進黨過去都還能全黨挺肇逃陳柏惟、四個不同意喊的像邪教組織一樣，這次竟然無人相挺，恐怕內部炸鍋不滿也到了極限了，值得觀察的是。

（1）蔡英文主席會順勢換堅，還是堅持有台階不下，和台大的校譽硬嗑到底。

（2）後蔡英文時代，面對2022的大選，領導威權是否已經提早跛腳了。

（3）桃園人在面對深陷球場、論文雙風暴的林智堅，是否仍能毫不在意，含血含淚的投下去。

（4）難道桃園在地民進黨人，無人比空降的林智堅優秀？非堅不投、無堅郊遊。

（5）這兩天常駐本版的黑粉，好像放假去了，我挺好奇，你們對自身長期捍衛的台灣價值，是否感到動搖？