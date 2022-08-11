中共軍演後首次視察空作部　蔡英文：國軍防衛第一線我深受感動

▲總統蔡英文視察空軍作戰指揮部。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

由於中共近日在台海周邊大規模軍演，總統蔡英文11日下午前往空軍作戰指揮部視察。她藉此機會再次強調，台灣不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

蔡英文在抵達空軍作戰指揮部後，首先聽取空作部指揮官曹進平簡報「近期空情及戰情報告」，並透過視訊慰勉防空部與各飛行聯隊。

蔡英文致詞時表示，今天來到空軍作戰指揮部，最重要的目的，就是要慰勞大家的辛勞，尤其這一段期間，各單位的任務都很繁重。她要代表全體國人同胞，向大家致上最深的感謝。

蔡英文指出，國軍在不同崗位上，精確掌握共軍可能行動，全神貫注執行戰備任務，才能確保台灣防衛的第一線，也守住國家的安全，讓民眾能安心如常的生活。她說，國軍保家衛國的決心，不僅令她深受感動，全體國人同胞也都深刻地感受到。

蔡英文說，當前中國武力的威脅並未降低，台灣不會升高衝突，也不會挑起爭端，會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

蔡英文說，備戰不求戰、應戰不避戰，這是國軍的使命，面對近日中國的軍事挑釁，國軍身處前線中的前線，勤務只會更加繁重，壓力也會更加巨大；不過，她對大家有信心，相信訓練有素的國軍弟兄姊妹，一定扛得起這樣的重責大任。

蔡英文承諾，她會和國軍站在一起，團結的台灣人民也會給國軍最大的支持，做國軍最堅強的後盾。最後，她再次感謝國軍不分晝夜，守護台灣的領空、守護人民的安全，也請全體同仁繼續保持高昂的士氣，讓全世界看到，中華民國國軍對「國土主權、寸土不讓；自由民主、堅守不退」的決心。

▼總統蔡英文視察空軍作戰指揮部。（圖／總統府提供）

