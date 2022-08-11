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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒有民主國家總統對抗最高學府　賴香伶怒轟：林智堅讓台大蒙羞

▲賴香伶批林智堅讓台大蒙羞

▲賴香伶拜會復興區霞雲部落。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人立委賴香伶11日在復興區霞雲部落拜會，針對林智堅9年前，貼文「到台大唸書是畢生夢想」被網友洗版表示，最高學府確實是國人自我肯定的重要地方，這麼好的學府被林智堅搞到大家質疑，你適得其反，「讓台大蒙羞！」痛批林智堅該反躬自省：是給台大帶來正向？還是負向力量？

▲賴香伶批林智堅讓台大蒙羞

賴香伶表示，蔡總統在中執會裡要全黨力挺林智堅市長，我不解總統為什麼對台大這麼沒信心？對台大的審定這麼質疑，這樣態度是要全黨對台大做個對抗嗎？我相信這是很不智的決定。

賴香伶說，整個論文們事件裡面，台大學倫會是公開組成，說明時間也是公開的，為什麼林智堅、陳明通不親自去參加？蔡總統為什麼不質問這兩人？結論出來後，蔡卻對台大審定提出質疑，「我相信全世界民主國家中，沒有總統用黨職身分下令對抗自己的最高學府」。蔡總統是否有不能說的事情？要如此袒護「小英男孩」？我是很失望、也很為桃園市民感到難過。我們要在這狀況下繼續跟林智堅市長選舉嗎？他還有資格、條件擔任桃園市長嗎？

賴香玲強調，林智堅沒資格參選可以退出，民進黨要推出更好的人選大家也沒意見，就是希望選舉走到今天，這麼珍貴的民主不要因為總統下指導棋，全黨救一人，造成桃園市民在這次選舉上落入全國笑話。

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