花蓮6個月至4歲嬰兒疫苗覆蓋率低　衛生局籲儘速接種

▲花蓮11日新增380例新冠確診，全縣染疫人數達78541人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣11日新增380例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，衛生局長朱家祥鼓勵鄉親讓家中6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗以預防重症及死亡。

花蓮縣目前累積病確診例78541例，今日新增380例；居家照護新增427例，住院人數60例，尚在隔離中為389例；通報途徑分別為醫療院所50人、醫療診所（含衛生所）305人，外縣市醫療院所25 人；專責病房尚有74床收治量能尚為充裕。

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▲花蓮6個月至4歲嬰兒疫苗覆蓋率低，衛生局呼籲儘速至各衛生所接種。



針對滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗覆蓋率，花蓮縣為7.8%，低於全國平均14.7%，顯示家長仍對於嬰幼兒接種疫苗有疑慮，朱家祥強調若家長對嬰幼兒接種疫苗有疑慮，建議直接諮詢醫師才是最安全穩妥的方式。

▲花蓮縣各鄉市鎮新冠疫苗覆蓋率情形。

朱家祥說明，自8月2日至8月8中，7日平均數已降至300多人上下，顯示花蓮疫情持續下降中；另外在花蓮縣確診年齡分析的部分，14歲以下年齡人口占比為11.4%，確診人口占比為16.1%，65歲以上年齡人口占比為18.7%，確診人口占比為13.0%，兩者相加老幼部分佔確診人口29.1%。

花蓮縣各鄉鎮市新冠疫苗覆蓋率，各鄉鎮市至少一劑疫苗都已達8成以上，但新冠病毒仍不斷變異，朱家祥鼓勵尚未施打或未打滿疫苗的鄉親，應盡速預約施打，同時符合資格可以施打第四劑（第二次追加劑）疫苗的鄉親，也鼓勵盡速接種。

