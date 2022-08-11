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大陸 大陸焦點 特派現場

單日暴增近2千！大陸本土+1993　「海南封島」對外交通基本中斷

▲▼海南三亞封城。（圖／CFP）

▲海南疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委11日通報，新增本土病例614例，本土無症狀感染者1379例，合計1993例。大陸國家衛健委10日強調，目前海南三亞疫情仍處於高位進展期，新疆、內蒙古、廣東等地疫情則處於快速發展階段，西藏拉薩等地疫情傳播擴散風險仍較高。

通報顯示，新增本土病例614例（海南559例，廣東25例，浙江11例，內蒙古4例，福建4例，北京2例，江西2例，重慶2例，西藏2例，湖南1例，陝西1例，甘肅1例）。

新增本土無症狀感染者1379例（海南805例，新疆380例，西藏66例，浙江56例，江西16例，兵團15例，湖北8例，內蒙古6例，甘肅6例，廣東5例，廣西5例，四川5例，河北2例，重慶2例，吉林1例，河南1例）。

大陸熱門旅遊目的地海南8月爆發本土疫情以來，全省已有11個縣市進入「靜態管理」，導致鐵路、航空停運，大量旅客被迫滯留。如今又因今年第七號颱風「木蘭」來襲，導致9日14時起瓊州海峽停運，海南島進出島旅客列車全部停運，形同封島。

據《央視新聞》10日報導，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近期周邊國家疫情快速反彈，大陸外防輸入壓力持續增大，8月以來大陸共有9個省份累計報告本土感染超過百例，其中海南省超過2000例。

米鋒表示，目前海南三亞疫情仍處於高位進展期，新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。西藏拉薩、日喀則、阿里等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。

大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在記者會上表示，已從19個省市調派1萬多名醫療衛生人員支援海南，包括近8000名檢測人員及採樣人員等，將核酸檢測能力提升至每天200多萬管，及2000多名醫務人員及約300名流調與監督人員支援防控工作。

郭燕紅又表示，已經派出檢測、流調、救治、社區管控專家，指導西藏疫情防控工作。西藏拉薩市常住人口86.8萬人，建設了2000張床位的方艙醫院，核酸檢測能力30多萬管。

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