中元普渡驚見「新冠」上供桌　廖大乙親曝敬拜「防疫3寶」原因

▲普渡將「新冠」病毒請上桌。（圖／民俗大師廖大乙提供，以下同）

記者唐詠絮／台南報導

史上超狂普渡來了！民俗大師廖大乙提前舉行中元普渡，將「新冠一號」、「快篩劑」、「口罩」全都搬上供桌，還放了整把「空心菜」，有眼尖的民眾發現，大師是將「新冠」「清冠」搞混了？還是將「新冠」病毒全請上桌了，廖大乙解釋說，因為很多好兄弟因新冠過世，所以那個藥壺是要煮藥給祂們喝，離苦得樂。

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▲普渡時可放一大把空心菜。

農曆七月，民俗稱「鬼門開」，各地都會陸續舉辦普渡儀式來祭祀好兄弟，廖大乙說，祭拜好兄弟不是有拜就好，祭拜的水果是有禁忌的，千萬別碰觸到禁忌，恐招來不好的運勢，最忌諱拜招你來「李子、香蕉及鳳梨、梨子」，另外連果肉多子的芭樂及番茄也不宜。

廖大乙表示，由於這2年多來，全世界有不少人死於新冠肺炎，為了讓好兄弟們都能心身清涼，離苦得樂，這2年在普渡桌上都會貼上紅紙寫上「新冠一號」，也擺上一個中藥壺，象徵煮清冠一號給祂們喝，另外也會有防疫三寶。

▲普度時忌諱放「李子、香蕉及鳳梨、梨子」。

廖大乙說，另外也建議民眾可在供桌上擺放一大把「空心菜」，一方面是方便祂們打包供品；另一說法是能解祂們口中焦渴之火，也有另一種說法是「有心拜你，沒心留你」的含意。