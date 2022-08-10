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2022台東縣精品咖啡評鑑今展開　40件精品好豆角逐

▲2022台東縣精品咖啡評鑑今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台東縣精品咖啡評鑑今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府睽違2年再次舉辦「2022台東縣精品咖啡評鑑」，吸引全縣各路好手踴躍報名，計29位農民交件、共40件咖啡報名參賽，角逐咖啡王座，於10日、11日一連2天辦理評鑑，並將於11日下午3點舉行頒獎典禮。

台東縣政府表示，台東縣受益於得天獨厚的天然條件，咖啡品質良好不輸國外，為全國第3大咖啡產區，種植區域有長濱、成功、東河、池上、海端、鹿野、卑南、太麻里、金峰及達仁等，幾乎全縣都有咖啡栽種，面積高達143公頃。

農業處找許家豪指出，近年來，太麻里地區農會針對咖啡產業發展，正積極籌組咖啡推廣中心，除了規劃完整的產、製、銷機械及設備外，也都持續廣邀學者、專家針對咖啡生產、烘焙、包裝、行銷指導農民各階段專業技能，並規劃常態性杯測及淬取課程，目標成為台東咖啡訓練基地，並創造農民收益。

▲2022台東縣精品咖啡評鑑今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台東縣精品咖啡評鑑今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為讓農友了解自身的咖啡的風味，參加此次評鑑的咖啡豆於杯測後，均會獲得1本專屬評鑑報告書，供做為後續技術精進及產品特色介紹使用，相信不斷努力下，台東咖啡品質絕對不輸世界知名咖啡，台東縣政府也持續與太麻里地區農會合作，積極輔導台東咖啡產業，並且打造台東專屬咖啡品牌。

農業處進一步說明，今年評鑑參賽資格限定台東縣在地生產的咖啡豆，參賽人員須按簡章規定攜帶8公斤評鑑用生豆及300公克帶殼豆作為咖啡生豆特性鑑定，評鑑則分為水洗組跟其他處理組等2個組別，農友繳交的生豆，會先由縣府做農作物農藥殘留檢測，確定安全無虞後，再由「台北精品咖啡商業發展協會」委請具有SCA或同等級國際咖啡生豆鑑定證照的專家，進行產地鑑定與後續評鑑。

台東縣政府於今、明2天在縣府大禮堂辦理評鑑作業，採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格，分為乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評10大項，藉由評鑑引導台東咖啡農建立品質分級制度，進而提升品質與國際接軌，預定於11日下午3點選出複賽前10名舉行頒獎典禮。

為符合公開透明原則，競賽將全程於FaceBook臉書「東好農」(https://zh-tw.facebook.com/people/%E6%9D%B1%E5%A5%BD%E8%BE%B2/100032410037558/)提供直播，同時開放現場給30位民眾，觀摩杯測過程，會場並設有鑑賞桌，提供對咖啡有興趣的朋友品嘗台東最優質咖啡滋味。

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