天氣太熱樹木也難忍！雲杉林開始「往北遷移」　驚人變化曝光

▲北美有一片雲杉林正在往北遷移。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

科學家們發現，受氣候危機影響，北美和亞馬遜森林在應對全球變化時可能面臨的挑戰開始變多，而這些地區的森林也正以驚人速度發生變化，北美居然有一片雲杉林因為受不了當地的極端天氣，開始往植被貧瘠的北部凍原（Tundra）方向遷移，而南部地區的樹木則因無法抵抗炎熱的天氣死亡。

綜合外媒報導，阿拉斯加太平洋大學生物學家戴爾（Roman Dial）指出，由於全球暖化與海冰融化改變了北美地區的雪被與季風，科學家發現，阿拉斯加西北部的白雲杉種群目前正以每10年4公里的速度朝北遷移，來到過去數千年來從未有過相關物種的北極凍原地區。

他形容，這些樹木「跳過了山脈」，直接遷入凍原地區的現象令人震驚，「根據氣候模型，這種情況應該在100年內都不會發生，但它卻在現在發生了」。戴爾認為，極地林木覆蓋的增加將導致遷徙物種可棲息的地方減少，而且碳匯也會被重新分配。

▲最近野火頻發，也對森林造成了嚴重影響。（圖／路透）

至於南方的樹木，明尼蘇達大學的植物專家賴克（Peter Reich）則發現，被種在南方的北方樹木物種，包含楓樹、冷杉、雲杉和松樹等，越來越無法適應愈發炎熱、降雨減少的環境，導致這些植物的生長和存活率下降，估計若溫室效應持續，這些北方針葉樹木有至少50%將面臨死亡。

賴克也指出，由於當地的土壤因高溫變得越來越乾燥，因此他們預計北方的植物物種會受到更多影響，而橡樹、楓樹等溫帶樹木的物種，應該可以更好地應對氣候變化，並慢慢轉移到北方地區。

科學家也指出，森林是不少地區主要的碳匯，但隨著近期越來越多森林受到野火影響，導致這些植物在燃燒的同時，也將碳釋放到大氣中，使地球更加炎熱。