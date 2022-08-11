有信心翻轉苗栗！徐定禎上蔻蔻姊節目　籲檢調強力查賄選

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎受訪暢談施政願景，中央地方一條心，讓改變成真，一起改寫72年苗栗選舉歷史。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎昨接受媒體人周玉蔻專訪，指出民進黨在此次苗栗超艱困選區有機會翻轉，改變的氛圍是中央執政成績讓人民有感，但多層級的選舉，還是可能避免不了買票，他建議法務部、檢調應該要換區域強力查察賄選。

徐定禎受訪中表示，苗栗選民結構藍、綠比大約是7比3，是超艱困選區，這次國民黨提名謝福弘參選，但縣議會議長堅持選到底，國民黨有可能分裂，但改變的氛圍是中央執政成績讓人民有感，不是靠藍軍分裂；他也提到，國民黨選舉的魅力除了樁腳就是在買票，而且多層級、多席次的選舉，可能會用一條龍方式買票，建議法務部、檢調應該要換區域強力查察賄選。

徐定禎說明，蔡總統執政後，於內政、經濟、社福長照、育兒等各方面讓鄉親有感，小英總統特別重視這次苗栗的選舉，找到柯建銘擔任競選總部主委，羅致政當總幹事，操盤這次苗栗的大選。

徐定禎訪談中說，苗栗交通方便，北近北北桃，南接台中，好山好水好風光，是西半部最適宜居住的縣份，但產業不多，所以年輕人都離鄉背井，若他當選，將能中央地方一條心，除提升現有農業、觀光優勢，並將串連新竹科學園區竹南基地、銅鑼基地建置科技廊道，招商引資，增加就業，吸引年輕人回流。此外，他也會請衛福部協助，引進急重症醫療資源，解決苗栗人殷殷期盼的醫療問題。

訪談最後他表示，拜票過程中感受到，今年和2018的氛圍完全不一樣，他有信心實現改變，最後用客家話拜託苗栗鄉親，一起改變苗栗，讓他做一次給大家看，一起改寫苗栗歷史，也是72年第一次。

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎受訪暢談施政願景，中央地方一條心，讓改變成真，一起改寫72年苗栗選舉歷史。（圖／徐定禎競選總部提供）