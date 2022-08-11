醉男搶小黃彰化市區飆速百公里　30警包抄狂追2小時破窗抓人

記者唐詠絮／彰化報導

1名蔡姓男子(37歲)昨夜酒後在彰化市搭乘小黃，與司機發生口角甚至還追打，最後司機緊急跳車，蔡男竟直接將小黃開走以時速超過百公里狂飆，彰化及和美警方出動30名警力圍捕，蔡男還衝撞警車，追逐2小時後在彰新路前後包夾攔停，破窗逮人，酒測高達1.28mg/L，全案依公共危險、肇事逃逸、傷害等罪嫌移送。

▲醉漢搶計程車狂飆警方圍捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，蔡姓男子昨天深夜10點多在彰化市自強南路一間小吃部外搭乘1輛計程車，途中與計程車司機發生糾紛並追打司機，司機下車閃避後，蔡男隨即將車輛駛離，在大街上趴趴走。



警方據報後，隨即調閱路口監視器，追查發現深夜11點多該輛計程車在彰化市金馬路段出沒，勤務中心通報線上警力實施攔截圍捕，惟蔡男駕車於金馬路、茄苳路一帶以時速高達上百公里狂飆，並於景觀公園內繞圈追逐危險駕車。

警方隨即出動包括彰化警分局泰和所、中正所、民族所、大竹所、大埔所、民生所，以及和美警分局中寮所、塗厝所共30名警力追捕，於今(11)日凌晨零點多在和美鎮彰新路二段新庄國小前，趁蔡男停等紅燈時，由泰和所、中正所巡邏車及偵防車包夾攔停，不料蔡男竟直接衝撞中正所巡邏車，員警立即破窗打開車門將蔡男拖出車外壓制。

蔡男卻拒捕不斷掙扎，頭部擦傷，手部挫傷，對蔡男實施酒精呼氣測試，酒測值為1.28mg/L，喝到爛醉程度，所幸蔡男高速在大馬路狂飆沒有波及到其他民眾，警詢後，依犯公共危險（酒駕、危險駕車、肇事逃逸）、妨害自由（強制）、傷害、妨害公務等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。