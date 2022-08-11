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和小10歲鮮肉熱戀！母運動減肥「下一步GG」　他急喊：30萬要沒了

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

近來許多單身男女誤入網戀陷阱，賠了夫人又折兵。一名網友表示，最近母親在網上認識小10歲的帥哥，不僅開始運動減肥，甚至關心起投資的話題；恐怖的是，母親先投入了10萬元，現在又想貸款20萬，無論他怎麼講都不聽，於是崩潰求問「誰來幫我勸勸這位信女！」

網友在「匿名2公社」娓娓道來，最近媽媽認識了一個莫名其妙的網友，是個香港的銀行主管，生活自律，長相也不錯，兩個人相差近10歲，女大男小。

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據母親所述，兩人平時會相互鼓勵，對方也展開熱烈追求，受到男方自律的影響，她除了開始運動減肥，更主動詢問對方關於投資的問題。

聞言，原po不由得警鈴大響，連忙告誡母親別去碰自己不懂的東西；然而，母親根本不聽勸，還反駁說「是我自己主動提到投資，不是他叫我的，所以不會被騙。」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

就這樣，母親先投入了1萬元，也迅速嚐到甜頭，後來又跟外婆借10萬元，且打算持續投資下去。這讓他擔心不已，表示「我媽說上次投的幾次都有獲利，錢也確實給她領出來花完了，現在跟我說要貸款20萬，還說男方要出30萬，一起投資一個項目，最後賺的錢全歸她。」

眼看母親走火入魔，原po卻毫無辦法，不禁求問「她現在身心靈都交付在那個男人身上，我怎麼勸好像都拉不回來，到底是真的有問題還是我小題大作了？我就是覺得這個人是詐騙，做出來一個莫名其妙的獲利網站應該不難吧？還是我阻擋了我媽的好姻緣？有這種不勞而獲的好事情？」

對於熟悉的劇情走向，網友們紛紛回應，「當他們鬼遮眼時，你怎麼勸也勸不動，真的要等吃虧了才會相信我們講的，斷了她所有的金援，看對方會不會跑」、「就是詐騙呀」、「錢錢要變成別人的形狀了QQ」、「你媽還真的以為自己18歲嗎」、「小錢先給你甜頭，等騙到幾百幾千萬的人就消失了」。

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