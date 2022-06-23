酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！　遭爆從事柬埔寨仲介

記者葉國吏／綜合報導

新北市淡水區29歲林筱路3度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車撞死方姓交管工人，21日晚間遭裁定羈押，她的黑歷史也不斷被起底。有網友透露，林筱路在臉書發假美鈔、月入千萬的炫富文，其實真相就是日前許多台灣人被騙的「柬埔寨詐騙」。

▲林筱路曾在臉書大秀美元鈔票。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

林筱路酒駕撞死交管工人，她的臉書被起底發現，曾貼出假美鈔炫富，同時徵求海外上班「月入8位數」。不過就有網友透露，這就是之前很多人上當的柬埔寨仲介詐騙。

▲林女上個月和男友一起甜蜜出遊，並在臉書PO出火辣照片放閃。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

網友在臉書轉發林筱路酒駕新聞指出「這位酒駕的小網美從事柬埔寨仲介的事」，表示據友人說，新聞已報導，她有詐欺前科，而若在網路新聞搜尋「柬埔寨國外高薪工作」，都是國人被誘騙至柬埔寨做詐騙，甚至被虐打。

▲網友透露林筱路從事柬埔寨仲介詐騙。（圖／翻攝臉書）

外交部日前曾表示，自去年6月開始，至少接到50起國人遭誘騙到柬埔寨等東南亞國家的相關案例，其中甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、毆打、轉賣等情形。今年6月已邀集相關單位召開跨部會協調會議，呼籲若國人有意前往東南亞求職，請事先查明想任職的公司是否在當地已合法登記、產業類別是否符合當地法令。