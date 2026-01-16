　
社會 社會焦點 保障人權

6天前才大鬧縣城隍廟！男又闖安平威鎮堂...縱火燒雕像、天公爐

記者林東良／台南報導

台南市安平區威鎮堂14日上午驚傳遭不明人士惡意破壞並縱火事件，廟方表示，堂中五營兵房、天公爐、忠福牧童雕像都被遭破壞，黑令旗及宮燈更被縱火燒掉，且在天公爐下方及龍柱附近發現焚燒不明物品，行為已嚴重危害宮廟安全，也造成附近居民恐慌，隨即向市警四分局安平派出所報案，警方也立即逮捕57歲許姓男子。

▲桃園市中壢警方昨天攔查一輛滿載瀝青大型車輛，前輪過磅。（圖／中壢警方提供）

廟方說明，不明人士除破壞五營兵房與雕像外，還在宮廟重要設施周邊縱火焚燒黑令旗與宮燈等宗教物品，並於天公爐下方龍柱處焚燒不明物品，火源位置鄰近木造與裝飾結構，一旦延燒，後果不堪設想，所幸未釀成更大災害。

警方強調，宗教場所屬公共空間，任何縱火或蓄意破壞行為，不僅侵害信仰自由，更可能引發重大公共危險，警方對此類案件必定依法嚴辦、絕不寬貸。

第四分局安平派出所副所長蔡孟峰指出，警方於14日上午8時50分許接獲報案後，立即派員到場處理，並同步調閱周邊監視器影像，迅速鎖定涉案的許姓嫌犯，並於當日晚間通知其到案說明。全案經調查後，已依涉嫌公共危險罪，函送台南地檢署偵辦。

據了解，許嫌也涉嫌於1月8日，於縣城隍廟破壞黑令旗及龍頭杖等宗教儀杖，五分局警方當時將他傳喚到案，但許精神狀況不穩定，警方偵訊時常答非所問，全案依毀損罪嫌將許嫌函送台南地檢署偵辦，沒想到6天後又再度鎖定廟宇破壞犯案。

警方強調，宮廟儀仗與令旗不僅是宗教信仰象徵，更承載地方文化與信眾情感，遭人毀損不僅破壞文物，也衝擊公共秩序與社會觀感。警方將持續加強宗教場所周邊巡守與安全維護，確保民眾信仰環境與社區安寧。

關鍵字：

台南安平宮廟縱火破壞

