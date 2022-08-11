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社會 社會焦點 保障人權

禾馨詐保案共犯手法曝！剖腹1次拿3倍理賠...20產婦偵辦中

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨集團營運長林思宏涉幫67名產婦詐保4015萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署11日起訴禾馨集團營運長林思宏等5醫師，涉嫌幫80名產婦詐領保險理賠，發現產婦們願意花大錢到禾馨生產，除了因為保險業務擔保，一定可以拿到非自願剖腹診斷證明，禾馨上下也全力配合修改收據，加上每人可同時購買3張實支實付醫療險，等於開1次刀可獲3倍理賠，免花自己的錢也能去坐月子中心。全案還有約20名涉案產婦遭調查中。

雖然這種利用剖腹產詐保手法從何而起，已不可考，但檢警調查發現，禾馨集團涉案的5名醫師，同時也是禾馨股東，雖然診所不會因協助詐保而多收錢，但利用保險公司只要看到醫師診斷證明，就願意理賠的信任，協助產婦以胎位不正為由詐保，名聲傳開後，產婦們透過網路傳播，趨之若鶩，診所營收與獲利增加，對5名醫師股東當然有好處。

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，醫師林冠宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨醫師林冠宏涉幫12名產婦詐保923萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

除了醫師造假診斷證明，禾馨的護理師、行政櫃台人員也會詢問產婦，是否需要幫忙改收據，並提醒產婦細節可以去問問保險業務員，藉此刪除原始收據內，有關子宮頸癌、補施追疫苗、醫美、新生兒健檢等，保險公司不與理賠的費用項目，然後將原始金額全數灌進手術費、麻醉及術後止痛等可理賠項目。

由於現行法令，每人最多可購買3張實支實付保單，部分保單又容許診斷證明副本理賠，保險業務員會幫忙妥善協助規劃，向孕婦宣傳，到禾馨花10幾萬元生產，保證可獲得40多萬元理賠，有些產婦買的額度夠高，甚至可獲賠上百萬元，不但整個生產過程不用花錢，還可以用來支付醫美、坐月子中心費用，甚至拿理賠金去買卵磷脂、DHA等保健食品轉賣再獲利。

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，醫師黃貴帥。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨醫師黃貴帥涉幫7名產婦詐保376萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴書指出，為了避免這種超額填補的理賠問題，降低道德風險，實支實付的購買張數及副本理賠制度，實有檢討必要。而由醫師、保險業務、以及產婦3方組成的共犯結構，其中醫師協助開立不實診斷證明書，是全案關鍵所在，林思宏幫67名產婦詐保4015萬元，林冠宏幫12名產婦詐保923萬元，吳孟宗幫16名產婦詐保1027萬元，黃貴善幫7名產婦詐保376萬元，薛雅蓮幫8名產婦詐保396萬元。

全案經檢察官調查後，5名醫師、4名護理師、1名診所行政主管、19名保險業務員、80名產婦被依詐欺、偽造文書等罪起訴，僅3人獲緩起訴，其中2人是產婦，因坦承犯行，且願意償還不法所得，與保險公司達成和解。據了解，全案還有約20多名產婦涉案情節，仍在檢警調查中。

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，醫師吳孟宗、薛雅蓮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨醫師吳孟宗(左)、薛雅蓮(前)分別涉嫌幫7名產婦、8名產婦詐保共772萬多元。（資料照／記者劉昌松攝）

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