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秒殺「厚」蛋捲回歸！鮮乳坊一年只賣一次　網友敲碗「奶香好濃」

▲▼鮮乳坊,厚蛋捲,中秋。（圖／鮮乳坊提供）

▲中秋佳節到了，想要帶份「厚禮」跟親友問候。（圖／鮮乳坊提供，下同）

消費中心／綜合報導

疫情影響你我的生活，中秋佳節到了，讓我們更珍惜相聚的時光，想要帶份「厚禮」跟親友問候「哩厚！好久不見」​，這份厚禮最好是大人滿意、小孩也喜歡，才能代表每個人在我心中的重要程度，中秋禮盒怎麼選？消費者們還是喜歡收到「經典口味」、「一定要好吃」的禮盒，選最多人推薦的禮盒一定不出錯又能顯示品味！

▲▼鮮乳坊,厚蛋捲,中秋。（圖／鮮乳坊提供）

▲「鮮乳坊手作厚蛋捲」使用特A級鮮乳、大武山五星牧場ＡＡ雞蛋手工製作。

獸醫把關的鮮乳品牌鮮乳坊，一直以「無成分調整」、「公平交易」的特A級鮮乳在市場大受歡迎，之前因應節慶推出「鮮乳坊手作厚蛋捲」，竟意外掀搶購熱潮，「鮮乳坊手作厚蛋捲」使用鮮乳坊獸醫把關的特A級鮮乳手工製作，乳脂肪含量高，不添加一滴水，加了大武山五星牧場ＡＡ雞蛋，香氣呈現更濃厚，口感吃起來細緻，還吃得到乳香，顛覆大家對蛋捲的想像，網友大讚「吃進嘴裡噴發濃濃奶香」、「口感非常紮實」、「忍不住一口接一口啦」，「收到兩天就吃光光」、「這個很好吃，吃了會上癮」，剛推出時不但秒殺還請工廠加作，一年開賣一次很快就搶光，網友們還在社群分享搶購資訊「報好康」。

▲▼鮮乳坊,厚蛋捲,中秋。（圖／鮮乳坊提供）

▲「鮮乳坊手作厚蛋捲」這次推出「原味鮮乳」、「可可藏心」的綜合口味。

去年讓人意猶未盡，客服還被敲碗電話包圍的「鮮乳坊手作厚蛋捲」，曾創下單月熱銷近萬盒、最高單日出貨量達近千盒，讓網友們一直問「什麼時候還會再賣？」等了一年，這款大人小孩都喜歡的「鮮乳坊手作厚蛋捲」，今年中秋終於回歸了，這次推出綜合口味，有奶香味滿滿的「原味鮮乳」、濃郁多層次的「可可藏心」兩種口味，每款單一包裝並且超激厚0.5cm，超越一般市售蛋捲的厚度，更厚實吃起來更爽脆好涮嘴，層層分明一吃就停不下來，之前官網訂購只能宅配到家，今年新增全家便利商店取貨選項，沒有管理室代收的消費者也能安心選購，並增加「暖心傳情」服務，只要在訂單備註留下想對收禮者說的話，鮮乳坊會為你在禮盒附贈的小卡片上加上QRCODE，收禮者只要掃描QRCODE就可以看到你送上的專屬祝福，讓感動零距離！

▲▼鮮乳坊,厚蛋捲,中秋。（圖／鮮乳坊提供）

▲「鮮乳坊手作厚蛋捲」不僅風味和口感一級棒，雙色蛋捲代表雙倍的心意。

今年中秋，帶著厚厚的心意回家吧！「鮮乳坊手作厚蛋捲」不僅風味和口感一級棒，雙色蛋捲代表雙倍的心意，而且比去年優惠更深，8/21前早鳥下單享9折優惠，8/31前加碼免運優惠，買3盒免運、買6盒送1盒，無論是與親朋好友分享，還是犒賞辛苦的自己，讓鮮乳坊用最用心、溫暖的「鮮乳坊手作厚蛋捲」陪伴您度過這個特別的中秋。

►鮮乳坊官網：https://bettermilk.cc/FCNZw  

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鮮乳坊厚蛋捲中秋

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