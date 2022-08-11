無畏停駛危機！台鐵秋節車票狂銷16萬張　「賣得還比去年好」

▲不受停駛危機影響，台鐵中秋車票銷售比去年更好，EMU3000熱門班次較滿。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，台鐵規劃加開122班次，不過卻碰上勞資針對公司化子法協商觸礁，台鐵工會喊出中秋依法休假不出勤，導致中秋疏運面臨停駛危機，台鐵中秋車票今(11)日凌晨開賣，截至上午9時已賣出16萬張車票，比去年同期賣出13.6萬張還多，訂票更熱絡，民眾搶訂中秋車票似乎不受停駛危機影響。

台鐵秋節車票今開賣，台鐵表示，截至今日上午9時止，總計完成10萬675筆、16萬0382張訂票，訂票過程順利。旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)付款或取票，逾期未取之車票，將於8月13日上午9時重新釋出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，去年中秋有4天連假，台鐵去年首日開放訂票日截至上午9時統計賣出13萬6174張車票，今年中秋雖僅有3天連假，但訂票首日截至上午9時則已賣出16萬382張訂票，今年中秋車票開賣首日銷售數更勝去年中秋，民眾似乎不受台鐵工會喊出中秋節依法休假不出勤和列車停駛影響。

根據台鐵統計，截至今日上午9時，東部幹線車票預訂部分，台北往台東方向9月9日18時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北方向9月11日7時以後，長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂部分，台北往高雄方向長途各時段自強號尚有座位；高雄往台北方向9月11日9時以後，長途自強號座位已售完。

南迴線車票部分，高雄往台東方向長途各時段自強號尚有座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。此外，台鐵加開東線返鄉紅眼列車及其餘日期、車次尚有座位。

另9月8、9及11日東線4班實名制列車，將於8月12日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。



