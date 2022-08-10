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台鐵中秋爆停駛危機　交部擬「提早明年擴大加薪」換員工上班

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部規劃擴大對台鐵員工加薪並提早明年實施 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋節連假加開122班次，不過台鐵工會仍規劃中秋不出勤。繼千名薪水不到3萬元低薪人員8月起可加薪外，交通部本周再與工會協商，提出攸關行車安全人力依工作強度不同增津貼，且提早明年加薪，盼台鐵中秋停駛危機解套，加薪人數和額度仍在協商中。工會盼這波加薪人數破上萬人，幅度2千到5千不等。

不滿勞資針對台鐵113年公司化的加薪幅度、適用人員、職福金等協商無果，台鐵工會發起中秋節、國慶日等國定假日依法休假不出勤，並已啟動罷工程序，將勞資爭議提報勞工單位爭議調解，目標將在九合一選舉日前(11/25~11/26)完成罷工投票程序，將在選舉疏運期間啟動罷工殺手鐧，非國定假日疏運日也適用。

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由於台鐵依舊照常發布中秋連假疏運期將加開122班次，明(8/11)天凌晨起開放搶票，工會喊出依法休假不出勤，也讓民眾不知是否該買票，交通部長王國材昨(8/9)受訪強調勞資差異縮小，本周協調將是關鍵。

對此，台鐵企業工會理事長陳世杰今(8/10)表示，本周仍持續與台鐵、交通部協商中，中秋節依舊朝向不出勤推動，停駛班次將比勞動節多，不過交通部長王國材也已經釋出承諾，針對行車安全人力津貼和加給將提早明年就實施，並會盡速提報行政院爭取。

陳世杰說，這一波增加加給調薪人力比之前交通部規劃加薪的關鍵性技術人力8千多人還要更多，只要是攸關行車運轉、維修、調車等相關行車安全人力，都傾向加薪，但加薪幅度和確切人數仍持續協商中。

陳世杰表示，本周將先確定行車安全人力加薪案，希望本周會有共識出爐，根據工會推估會超過1萬人，加給加薪幅度可能會依照工作強度不同分級，加薪從2千到5千元不等，但詳細細節仍待雙方協商定案，交通部已同意提早明年加薪。

至於若交通部同意擴大加薪人數，並提出加薪方案且獲共識，中秋節是否仍會不出勤？陳世杰表示，這仍要看政府願意釋出多少善意，若政府願意提出很大的善意，工會也會有善意回應。

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