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鮮乳坊偕酪農繁殖「A2乳牛」跟上國際乳品新革命！珍稀「A2β酪蛋白鮮乳」全家開賣

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

▲被國際市場視為稀有珍貴的「A2β酪蛋白鮮乳」，在鮮乳坊攜手酪農傾力生產下，現在於全台全家便利商店也買得到。（圖／鮮乳坊提供，下同）

消費中心／綜合報導

每天喝的鮮乳學問大！隨著科技的進展，以及人們對於營養成分的無止盡探索，飲食的重要性如今不只是為了吃飽，更力求吃下肚的食物營養都能成功被每個人體所吸收。科學家與營養學家們也致力於剖析，人類日常吃食中更深層的營養關鍵，比如大人小孩一天活力與營養來源的鮮乳，其中竟然就含有A1與A2兩種酪蛋白，而且對於人體的吸收度也大不同！？

家有小小孩的爸媽應該都有發現，目前奶粉市場有不少品牌主打以珍稀的「A2β酪蛋白」為基底打造，然而「A2β酪蛋白」的營養價值不僅是為了小寶寶而精挑嚴選。國產鮮乳品牌「鮮乳坊」現於全臺全家便利商店全新上市的「A2β酪蛋白鮮乳」，就強調這是臺灣第一支A2β 酪蛋白鮮乳，同時也是來自本土在地牧場的珍貴A2牛乳源。到底「A2β酪蛋白」對於人體的重要性為何？

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

▲珍貴的A2β 酪蛋白乳源，來自擁有特定基因的A2乳牛，無法以加工方式添加製作，因此在乳品市場格外珍貴。

鮮乳坊指出，早些年國外研究發現A2β 酪蛋白（A2 beta酪蛋白）的蛋白結構更貼近母乳，同時也更能被人體吸收後，A2β 酪蛋白就此成為國際乳品市場的新潮流，且一路從紐澳風靡到美歐。但這樣的乳源並非說有就有，國際間之所以將A2β 酪蛋白視為珍貴乳源，就是因為只有擁有特定基因的A2乳牛，才能生產出含有A2β 酪蛋白的乳汁。

為了讓國人也能放心享用好吸收的鮮乳營養，鮮乳坊創辦人同時也是乳牛獸醫的龔建嘉，花了3年多的時間，攜手酪農從生產端開始，先以基因篩選出A2小牛，再透過繁殖管理、分群飼養，讓小牛好好成長並泌乳。這中間的步驟化為文字看似簡易，但其實背後付出的心力與費用卻相當驚人，鮮乳坊表示為了證明A2β 酪蛋白乳源，「每一隻A2乳牛的基因檢測都必須送到國外篩檢，光是這一項花費就超過百萬。」

為了讓A2乳牛在優質環境下安心成長，牧場也必須設置獨立環境畜舍飼養牠們，頭好壯壯的乳牛生產出來的鮮乳，更要以單一管線、單一桶槽貯存。儘管打造「A2β酪蛋白鮮乳」的歷程相當困難，但從中也可看出鮮乳坊為消費者食安嚴選把關的決心。

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

▲▼秉持「牛好，奶才會好」的鮮乳坊認為，乳牛的生長環境必須要讓牠們住得舒適自在，因此環境與畜舍的規劃，包括單一管線、單一桶槽貯存都必須設計得毫不馬虎。

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

無論是哪個年齡層，尤其是發育中的孩子以及格外需要存骨本的銀髮族，都需要重新檢視日常生活中的鈣質吸收！打造一支被國際認可，擁有貼近人類母乳蛋白結構、更親和人體也更好吸收的A2β酪蛋白鮮乳，除了是以社會企業概念成立的鮮乳坊，始終追求的目標之一，從中更是再次精進臺灣酪農品質，並獻給所有在乎乳牛健康的消費者，一支與產業共好的鮮乳選擇。

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

▲想要讓身體「鈣健康」，根據衛福部國民健康署提供的「每日飲食指南」，建議每人每日應攝取約240c.c.的乳品。

對於致力推廣乳牛好、鮮乳才會好的鮮乳坊來說，「鮮乳不僅是生活必需品，更是生活品味與美學的實踐。」現在市場難得一見的A2β酪蛋白鮮乳，巷口超商就買得到！即日起～8/9，「鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳」在全家便利商店推出1瓶149元的嚐鮮優惠價（原價160元），在8/31前使用「Fami週期購」還能享受「週取4瓶」共576元的超優訂閱價，同時再爽拿100元全家購物金。就讓鮮乳坊與全家便利商店，幫全年齡層一個月份所需的「鈣健康」，一次省錢又省力地全部打包。

▼鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳即日起於全台全家便利商店開賣。

▲▼鮮乳,鈣質,補鈣,A2β 酪蛋白鮮乳,鮮乳坊,全家便利商店,酪農,社會企業。（圖／鮮乳坊提供）

A2β酪蛋白鮮乳看這裡 https://bettermilk.cc/TkLtl

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