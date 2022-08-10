解台鐵中秋停駛危機！交長遞橄欖枝　明年提早擴大加薪「會支持」

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋節連假加開122班次，不過台鐵停駛危機未解，工會仍朝中秋不出勤推動，繼8月起上千名薪水不到3萬元低薪人員已加薪外，交通部王國材遞橄欖枝，打算讓擴大第二波行車安全人員加薪提早明年實施。對此王國材今(8/10)下午受訪時表示，如果從安全或某些職務需提早加薪且說服他，他會支持。

台鐵勞資今下午將再針對公司化子法進行協商，台鐵工會表示，交通部長王國材承諾攸關行車安全的人力可加薪，且提早明年加薪，加薪人數和額度仍在協商中。工會盼這波加薪人數破上萬人，依照工作強度不同津貼加薪幅度2千到5千元不等。

對此，王國材今下午出席交通部中元普渡活動受訪時表示，台鐵勞資雙方協商碰到困境，一直突破不開，昨天他確實有跟台鐵局長杜微提，給他點彈性，期待台鐵走向公司化這條道路，還必須要有工會和所有同仁配合。

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▲交通部長王國材(右)、政務次長胡湘麟(左)。（圖／記者李姿慧攝）

王表示，台鐵公司化16個子法一開始就碰到職福金和加薪課題，希望趕快有共識後，後面子法趕快來推動，哪些有關安全或關鍵基礎設施，從留才觀點來看和分類，提加薪方案，實施日期由台鐵勞資來談。

王國材指出，台鐵勞資下午將進行協議，加薪人數定義包括哪些是關鍵和對安全有關，由勞資協商，現在勞資協商過程中，也期待趕快有共識，公司化要做的事情太多，有些提升安全、營運想法和組織調整，都需要工會支持，這是他覺得最重要的部分，期待不要因為職福金和加薪兩個課題就都停住，時間一步步一直走，給台鐵一個彈性，希望能夠達到共識。

至於是否提早明年加薪，王國材表示，如果提出來的方案，從安全或某些位置必須提早加薪，如果有說服他，他這邊會支持。