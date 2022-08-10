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基隆中元祭「迎斗燈」遶境祈福　各姓氏宗親會花車限定亮相

▲基隆中元祭迎斗燈繞境祈福 各姓氏宗親會花車限定亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2022鷄籠中元祭今日在基隆市區進行迎斗燈遶境遊行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022鷄籠中元祭10日於基隆市區進行迎斗燈遶境遊行活動，以今年主普黃姓宗親會斗燈為首，接續各姓氏宗親會斗燈與花車在市區道路進行遶境遊行，市長林右昌與議長蔡旺璉等人，在起點向宗親會隊伍致敬，斗燈最後被送到慶安宮內殿安置，途中更有基隆北管西皮、福路兩派音樂交陣畫面，象徵中元祭重要文化傳承與接續。

林右昌表示，迎斗燈遶境是放水燈之前很重要的科儀，今天齊聚了所有水燈遊行的花車及水燈座，將要繞行基隆市區的主要道路，所有宗親會一起投入完成這項重要的科儀。

▲基隆中元祭迎斗燈繞境祈福 各姓氏宗親會花車限定亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲所有水燈遊行的花車及水燈座，繞行基隆市區的主要道路。

林右昌強調，包括主普及各姓宗親會準備了很久，明天將要把最熱情、最完美的一面呈現給大家，藉由中元祭的活動為基隆以及全台灣祈福，希望疫情早日過去，大家恢復正常生活。

文化局長陳靜萍提到，斗燈是寺廟建築、普度道教科儀禮常見的辟邪祈福器物，作為宗親團體的精神象徵，平日皆會安奉在各宗親會館裡面，只有每年中元祭農曆7月13至15日才會請出進行遶境並安放至慶安宮，祈求來年運勢平穩順遂。

▲基隆中元祭迎斗燈繞境祈福 各姓氏宗親會花車限定亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲斗燈是寺廟建築、普度道教科儀禮常見的辟邪祈福器物。

陳靜萍表示，迎斗燈科儀中，重頭戲便是基隆北管交陣的畫面，旭川河過去作為基隆北管西皮派跟福路派的分界，旭川河以東為福路派、以西為西皮派，日治時代便以此為界互不跨越。因此迎斗燈活動出發以西皮派，經過兩派交界的旭川河之後，便改由福路派的音樂上陣，用音樂進行文化民俗傳承。

陳靜萍說，鷄籠中元祭每年透過其祭典科儀來維持各宗親會之間的情感聯繫與珍貴文化的傳承，除了難得的迎斗燈遶境祈福外，11日將有盛大的放水燈花車遊行活動與施放水燈頭，歡迎民眾蒞臨基隆體驗百年文化盛事。

▲基隆中元祭迎斗燈繞境祈福 各姓氏宗親會花車限定亮相。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，基隆市文化局也針對放水燈遶境遊行活動與施放水燈頭提供直播服務，前者平台為中嘉新聞FB、基隆市文化局FB、鷄籠中元祭FB、魅力基隆YT、吉隆第四頻道；後者平台為年代新聞FB、基隆市文化局FB、鷄籠中元祭FB、壹電視新聞YT、魅力基隆YT。

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