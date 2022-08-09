基隆有變好嗎？他提「4點說明」嘆：生活品質越來越差

▲基隆輕軌講了10幾年，到現在還沒有動工。（圖／交通部提供）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

基隆是台灣最北端的都市，以深水谷灣之天然港灣著名，由於氣候多雨，因此有「雨港」及「雨都」之稱。一名網友表示，「大家都說基隆這幾年變得更好了」，但他搬回來居住後，覺得變好的程度「有限」，認為在基隆感受到生活品質越來越差，並舉出4點說明，引正反兩派網友論戰。

一名網友在PTT以「基隆這幾年有變很好嗎？」為題發文，表示大家都說基隆這幾年變得更好，「但我自己回來基隆住後，感受變好的程度有限，好的好像就是表面的那些東西，反而是我原本的生活品質越來越差」，並以國光客運鐵皮屋、綜合體育場、基隆捷運和區間測試這4點來說明。

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第一點為「國光客運鐵皮屋」，原PO表示自己在台北通勤上班，不知當初是否是為了市容而將舊的等車點拆掉，已經不知多少年都只能「在鐵皮屋風吹日曬雨淋等車」，每天還看一堆人等到外面去，非常不便。

第二點為「綜合體育場」，原PO表示以前下班後最喜歡跟朋友去綜合體育場打球，現在直接拆掉後，看新聞感覺也停擺了，讓他感覺「大概近五年也蓋不好吧」。

第三點為「基隆捷運（輕軌）」，原PO直呼這真的是最大笑話，跟台鐵路線一樣，對基隆人根本沒差多少！感覺只是噱頭，而且重點是「到現在根本還沒開始動工」。

第四點為「區間測試」，原PO認為到市區那段區間測速40公里「根本就是擾民」，也不是說自己要開多快，但有開過那段的民眾，真的會開到賭爛。

原PO最後總結，覺得這幾年他在基隆的生活，感受不出哪裡變好，大概就是港口火車站比較漂亮，「我完全感覺不出來哪裡變好了」。

▲原PO舉出四點說明，認為基隆這幾年並沒有變好。（圖／翻攝自PTT）

貼文馬上引來大量網友回文表認同，「國光客運鐵皮屋那個就是個大騙局，當初說臨時站只用多久，結果呢？」、「這邊有昌哥粉絲，先幫你補血」、「捷運算是錯誤的運輸政策，區間真的很擾民」、「捷運確實沒啥必要 多開幾班客運就好」、「 孝三路一樣違停一大堆，一樣爛」、「要拼觀光很好… 但是配套要有啊」、「有沒有變好，當然有阿 但能不能更好? 當然也是有」、「根本的問題在基隆的經濟市場沒有提升起來，民眾真的要的是工作機會」。

但也有不同意見的人，「老地方不拆，怎麼建設？」、「你可以每兩週每個月去體育場一次，看起來是有進度沒停擺」、「至少一堆礙眼的天橋拆掉了 國門廣場弄好了」、「好不好是比較出來的啦，昌哥比前幾個K黨的好太多了」、「舊國光那邊要改路是一定要拆啦」、「62測速這個跟基隆市政沒關係...」、「轉運站工期延後的問題，基本上基隆工程因為下雨一定是會延後的」、「至少我自己是覺得跟更之前的市長讓我感覺完全沒做事比起來，這八年至少有做了不少事」、「認真說：以市區來說市容變很好，觀光能見度提高」、「我寧可室外等車，以前真是又髒又臭，等車也不會等多久」。