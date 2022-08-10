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基隆長庚攜手市府守護學童健康　林右昌：讓孩子感受社會溫暖

▲基隆長庚攜手市府守護學童健康 林右昌：讓孩子感受社會溫暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚攜手市府守護學童健康。基隆市長林右昌（中）、基隆長庚醫院院長賴旗俊（右）、基隆衛生局長吳澤誠。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與基隆長庚醫院攜手合作「基隆健康關懷公益計畫」，10日由市長林右昌、院長賴旗俊共同簽署「生根基隆．守護學童」合作意向書，守護基隆家扶中心及原住民家庭服務中心課輔班學童健康。林右昌表示，孩子最需要的是愛心跟關懷，相信透過這個公益計畫，可以讓他們感受到社會的溫暖，也謝謝長庚醫護團隊的用心。

林右昌表示，長庚醫院是基隆醫療、社會服務很重要的支柱，感謝賴院長與長庚醫院團隊願意主動的為我們家扶中心及原住民家庭服務中心的孩子提供健康的服務，而且所有的費用都由長庚醫院來負擔，謝謝長庚醫療團隊的善舉！我們的孩子最需要的是愛心跟關懷，相信也可以讓他們感受到社會的溫暖。

▲基隆長庚攜手市府守護學童健康 林右昌：讓孩子感受社會溫暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府與基隆長庚醫院攜手合作「基隆健康關懷公益計畫」。

林右昌致詞時表示，特別感謝基隆長庚醫療團隊，在整個疫情期間，提供最大的醫療照顧，做為基隆市政府在防疫工作上最重要的支柱之一，讓基隆的疫情，能率全國之先趨於穩定，讓大家恢復正常生活。

基隆長庚醫院院長賴旗俊指出，基隆長庚醫院是東北部急重症醫療院所，肩負照顧民眾健康的使命，鑒於過去四年在偏鄉照護學童健康所累積的豐富經驗，於今年生根基隆，為基隆家扶中心、原住民家庭服務中心的學童提供完善的健康服務，與基隆市政府一同照顧學童的身心健康，長庚的醫療團隊願意擔當最堅實的醫療後盾。

基隆健康關懷公益計畫將整合基隆長庚的醫療資源，以義診的模式每月提供兩個單位醫療診詢服務，其中課輔班學童亦可參與半年1次的眼科及牙科到院檢查服務，將由長庚醫院2000名醫護團隊，包括醫師、護理師等自願參與義診及到院檢查，由基隆長庚投入健康關懷經費，並且設立健康防護指標，定期追蹤執行成效。

學童的健康問題不能等，秉持合作共好的精神，基隆市政府及基隆長庚醫院攜手合作，串連弱勢學童與在地醫療資源更緊密地合作，幫助學童及早發現問題、及早處理。

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