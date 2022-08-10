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基隆+387！專責病房空床率67.1%　林右昌籲落實個人防疫措施

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內本土病例，新增2萬3665例，其中基隆新增387例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率維持逾6成5，提醒市民朋友中元普渡期間，宴飲場合仍不能逐桌敬酒，落實戴好口罩、手部清消及咳嗽禮節個人防護措施。

▲0810基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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基隆市衛生局叮嚀，兒童完整接種疫苗，有效降低重症機率及預防MIS-C，及早施打形成保護力；至於50歲以上民眾，接種第二次追加劑（第4劑），至合約醫療院所專診接種服務。各項疫苗接種合約醫療院所資訊，可上衛生局網站查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日387名確診人數中，外縣市通報69例，佔17.83%；其中女性202人、男性185人；若以年齡別區分，35-44歲有76人最多，占19.64%，其次為25-34歲有67人，占17.31%；至於75歲以上的長者有21人、65-74歲有25人、6歲以下有33人。

▲0810基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治26人、空床53床，空床率67.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症6名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬7041人，利用快速通道的有3萬7567人，有7萬4786人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬6841人，條件不符合則有1萬7945人。

▲0810基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

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