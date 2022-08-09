基隆+330！專責病房空床率68.4%　林右昌籲完整接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心9日公布國內本土病例，新增2萬3458例，其中基隆新增330例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率，持續逾6成5，叮嚀大家本市疫情平緩，完整接種疫苗形成保護力，降低病症嚴重程度之風險，做好個人健康管理，持續落實防疫。各類疫苗接種資訊，可上「衛生局」網站查詢。

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有關基隆市疫情部分，本市今日330名確診人數中，外縣市通報77例，佔23.33%；其中女性179人、男性151人；若以年齡別區分，25-34歲有58人、35-44歲有58人，兩者皆各占17.58%；至於75歲以上的長者有9人、65-74歲有26人、6歲以下有16人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治27人、空床52床，空床率68.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，輕症7名；礦工醫院、三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬6532人，利用快速通道的有3萬7432人，有7萬4317人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬6489人，條件不符合則有1萬7828人。

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