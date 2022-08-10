桃園+2675！8／12前完成接種拿好康　市符籲儘快施打

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，籲請民眾盡速完成完整疫苗接種，提升自自我防護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（10）日新增2,675例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，中央雖已於7月31日停止發放長者疫苗接種衛教品，桃園市府為鼓勵長者儘快完整接種疫苗，8/12日當天在社區接種站接種疫苗，仍提供衛教品700元禮券，與桃園好米1包，籲請長者就近選擇接種站，或儘速前往合約院所評估接種，增強自我防護力。

王文彥表示，桃園今天新增2,675例本土個案，相較於昨（9）日的2,151例，上升約24.36 %，其中65歲以上個案占6.13%、18歲以下個案占22.02%；另全國今日新增2萬3,665例，較昨（9）日2萬3,458例，約上升0.88%。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，為鼓勵長者完成完整疫苗接種，市府將於8/12（週五）加開社區接種站，仍提供700元禮券、桃園好米1包等好康。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



王文彥說，為鼓勵長者儘快完整接種疫苗，65歲以上長者（原住民55歲以上）8月12日當天在社區接種站接種疫苗，將提供衛教品700元禮券與桃園好米1包，籲請民眾就近選擇接種站或前往合約院所評估接種，以增強自我防護力。

王文彥強調，社區接種站開放時間為8月12日（週五）上午8時至12時，共開設21處，提供6歲以上符合各劑次施打資格民眾接種莫德納，或20歲以上接種高端疫苗；8月13日（週六）上午亦開設21處社區接種站，提供6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，呼籲家長帶著幼兒前往接種，以提升幼兒自我保護力。

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