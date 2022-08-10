力保中華大學碩士學位！　林智堅將出席學倫會...捍衛自己清白

▲針對台大學倫會昨天撤銷論文與學位，林智堅今天受訪時針對中華大學論文部分強調，已將書面資料送到學校，也會親自到學校參加學術倫理審定會說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台大昨天決定撤銷林智堅論文與學位，林智堅今（10）日受訪時指出，中華大學論文部分，們已經把書面資料送到學校，自己也會參加中華大學學倫會做說明。至於余正煌先生的律師表示不排除要提出誹謗告訴，林智堅表示，「人前感謝，人後放箭，這不是做人的一個道理」。

林智堅今天上午訪位於桃園區的土地公文化館，館方特別送上虎爺的抱枕給林，參訪後林智堅受訪時表示，有關中華大學論文部分，已經把書面資料送到學校，自己也會到中華大學學倫會親自做說明。此外，外界關心論文事件是否會參選，林智堅強調：「我歷經的選舉加上這次是已是第四次，選過議員也選過兩次的市長，每次其實都會面對很多不實指控和攻擊，這都是選舉引起，選舉結束了就結束了，我參選桃園市長不論在過程有什麼波折和風雨，不會影響我想要服務桃園市民的初衷。」

▲林智堅今天參訪桃園區的土地公文化館，館方贈送虎爺抱枕為其加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅除了感謝前副總統陳建仁的力挺，針對余正煌的律師表示考慮加碼提告誹謗，林智堅強調：「余先生這個事情，我不太敢確認說他的律師發言，是不是真的都代表余先生的發言...，我是個善意資料提供者，陳明通是一個非常盡責熱心的老師，余先生是一個積極的研究生，但如果律師說的是代表余先生的想法，或是余先生授意律師這麼說，我會覺得整件事情，「人前感謝，人後放箭」，這不是做人的一個道理。如果很多言論真的是他自己的主張或想法，我想我也會委託律師蒐集相關資料，研議後續是不是要做出法律的動作。

對於台大昨天開記者會決定撤除論文與學位，國家圖書館迅速下架論文，林智堅則以「尊重」2個字帶過。

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