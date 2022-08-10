黃國昌列時序轟「胡說八道」　林智堅競辦：勿將議題政治化

▲針對台大學倫會昨天撤銷論文與學位，前時代力量主席黃國昌在臉書發文痛批民進黨聲明。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅昨（9）日被台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位。民進黨並控訴台大以突襲方式開記者會，前立委黃國昌認為，學倫會8日以掛號寄出結果，林智堅9日凌晨才透過律師發出email，表示願意出席說明，質疑民進黨「可以這樣胡說八道」？而林智堅競選辦公室今（10）日回應，指黃國昌誤解行政處分生效時間。

黃國昌昨天在臉書上發文，指民進黨發言人聲稱「在林智堅向台大學倫會表達願意親自說明後，今天以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果」，可以這樣胡說八道嗎？台大學倫會，之前已經約談林智堅三次，林自己選擇不出席。這麼清楚的時序，然後竟然有臉今天上午指責台大是在「他表達願意親自說明」後，「以突襲方式，急著召開記者會宣布審查結果」。難不成要台大學倫會在今天早上追回已發出的通知、撤銷已作成的決定，配合這封凌晨的email嗎？

▲前時代力量主席黃國昌在臉書發文痛批民進黨聲明。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

針對前時代力量主席黃國昌在臉書貼文內容，林智堅競選辦公室發言人范綱祥表示，台大學倫會的行政處分通知是在8月8日下午4時從台大郵局以快捷方式投遞，當晚8時送抵桃園郵局。接著在次日早上7時由郵差送遞，於9時1分送抵林智堅桃園競選辦公室的管理室。也就是說，台大的處分書在8日才發出，通知在發出時當事人無法知曉，送達日是已經是9日早上9時，競選辦公室樓下管理員收到信件後，11時30分工作人員才收到信件，且到下午1時才由林智堅市長特助親手拆封，當時台大記者會已經開完。

范綱祥認為，依照行政程序法第110條第1款，書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起，書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，「依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力。」因此絕非黃國昌所指的「發信時」就發生效力，而是「抵達後」才發生效力。

此外，對於黃國昌貼文內容，范綱祥感到不解，黃國昌是國內知名法學專家，應對於民事訴訟法瞭若指掌，希望能夠回歸法律討論，而不是將議題泛政治化。

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