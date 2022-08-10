幼兒BNT最快到貨時間曝！打完3劑會拖到年底　王必勝：先打莫德納

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

幼兒輝瑞BNT疫苗到貨最新進度！中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（10）日證實，幼兒BNT疫苗的檢驗標準品已經於昨日收到，至於疫苗還在等待廠商進貨，預期等相關程序走完到抵台至少要到9月，等打BNT的幼兒到真正打完3劑恐怕得到年底。王必勝說，BA.5疫情預期8月中旬就可能有一波，仍建議幼兒現在先接種莫德納疫苗，比較快可以得到保護力。

幼兒BNT疫苗上月底通過食品藥物管理署緊急使用授權，指揮中心本月1日證實已經簽約採購190萬劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)8日召開會議，通過6個月至未滿5歲幼兒可接種BNT疫苗。

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然而和幼兒莫德納接種2劑不同，幼兒BNT需要接種3劑才能完成基礎劑接種，且第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週，等於實際完整接種需耗時3個月。

王必勝說明，目前BNT疫苗還在等待廠商進貨，預期進來到三劑打完應該要到12月，時間有一點久，然而指揮中心預估BA.5疫情有可能會在8月中旬到月底時開始一波感染，這裡還是具體建議，幼兒還是以現在莫德納接種，會比較快得到完整保護力；另觀察11萬名幼兒接種情況，看起來是相當安全，建議家長若能帶小朋友施打就盡快來打。

媒體提問，以幼兒完成三劑接種時間估算，疫苗開打時間是否會落在9月，王必勝回應，當然是希望越快越好，但是相關程序走完，運貨到台灣，加上檢驗封緘，預期起碼要到9月。王必勝也證實，幼兒BNT疫苗檢驗標準品昨天已經收到，對於未來疫苗到貨相關檢驗封緘時間縮短會有所幫助。

▲針對輝瑞BNT幼兒疫苗，指揮中心8/9公布ACIP專家會議決議。（圖／指揮中心提供）