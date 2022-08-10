快訊／夏立言緊張時機點訪陸　原因是「暑假較能配合10日隔離」





▲前陸委會主委、國民黨副主席夏立言（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副主席夏立言今（10）日率團前往中國大陸展開7日行程，文傳會說明，此行程於6月就已經安排，目的為關懷在大陸工作、求學和生活的台灣國人，希望能透過實地參訪以及舉辦座談，深入理解他們在疫情期間於大陸生活及往返兩岸之間所遭遇到的問題，敏感時機點出訪的原因也曝光了。

針對為何在兩岸敏感時間點出訪訪陸，國民黨表示，相關行程於6月已安排，而當時並無法預知會有國際友人訪台、對岸實施軍演等情況，主要是考量到暑假期間出行，比較有足夠的時間可以配合防疫隔離10天的政策。

國民黨表示，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」，關懷在大陸工作、求學和生活的台灣國人，希望能透過實地參訪以及舉辦座談，深入理解他們在疫情期間於大陸生活及往返兩岸之間所遭遇到的問題、傾聽需求。同時，也會在對等尊嚴、互惠互利的基礎上，向當地涉台機構反映台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨強調，有鑑於兩岸經貿和民間交流對於維繫兩岸和平以及維護台灣安全繁榮至關重要，任何一個負責任的政黨，都不應該任由兩岸關係繼續惡化下去，讓基層人民獨自承受衝擊和惡果，必須透過對話交流，而非對抗交惡，來降低誤判與衝突的風險。既然目前兩岸官方管道中斷，國民黨更不能憂讒畏譏，必須勇敢扛起重擔，盡到一個在野黨的最大責任，希望以聆聽來反映真實情況、透過溝通對話能化解歧見、用實地調查來設法解決實際問題，為台灣的安全與繁榮發聲，為兩岸及區域和平努力。

國民黨表示，許多在陸台灣民眾希望台灣方面可以了解他們的處境現況，代表團在返台後也會將所見所聞和在陸台人的心聲如實反映給台灣社會和政府單位，希望能有助於相關政策的研擬及國人合法權益之保障、促進兩岸的溝通與交流，在最大程度上減緩近期緊張情勢對兩岸經貿和社會基層造成的負面影響，相信這絕對符合台灣的利益，也應該是不分朝野的共識。

國民黨認為，當前兩岸關係不斷惡化、與大陸方面的聯繫遭到政治標籤污名化，可是台灣對大陸的貿易依存度卻一直居高不下、去年超過42%，貿易順差更超過1700億美金，社會上各個層面的交流聯繫也依然頻密，兩岸缺乏溝通管道實屬異常。然而，當前的緊張情勢無疑是讓台灣的經貿和民生福祉暴露在風險之中。一是台灣產業將承受兩岸經貿交流中斷後的衝擊，二是所有往返兩岸工作、求學和生活的國人同胞，他們將承擔不必要的壓力和成本，相關權益也愈發缺乏保障。

國民黨指出，近年來兩岸的溝通交流陸續出現一些問題，例如關於農產品檢驗檢疫、出口貨品標示等爭議。由於疫情阻隔和兩岸關係不佳，既有的官方協商管道中斷、民間交流也大幅減少，過往可行的爭端解決機制更是被長期擱置，這些持續累積的問題已經造成兩岸經貿與基層民生的傷害，也並沒有很好地被反應和解決，如兩岸持續缺乏溝通管道，必然引起更多誤會與緊張，國民黨基於關切台灣民生權益的立場，必須貢獻自身經驗與力量，協助台灣民眾解決問題。

最後，國民黨呼籲陸委會，身為對大陸事務主管部門，應深知必要之溝通管道可以研判事態、降低威脅，即使發生衝突，仍可管控風險、處理危機，而非全面斷線、坐困愁城，除蕭美琴大使在美國受訪提到兩岸應該溝通外，總統蔡英文日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重、避免衝突，可見國人與社會各界期盼以民生福祉為重、追求和平的殷切期待。