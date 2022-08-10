大陸發統一白皮書　夏立言嗆：不是對岸一句話就改變我國存在事實

記者羅婉庭／台北報導

針對國台辦與國新辦上午發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮國民黨副主席夏立言今（10）日率團前往中國大陸展開7日行程，夏立言上午受訪表示，不會因為他們講一句話，就改變中華民國存在的事實。





▲前陸委會主委、國民黨副主席夏立言（資料照／記者李毓康攝）

國台辦與國新辦上午發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，中國官媒央視指稱，這是「進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。」

對此，夏立言上機飛往廈門前前受訪表示，「中共立場一向很清楚，但台灣也是！」不會因為他們講一句話，就改變中華民國存在的事實。夏強調，訪團成員過去都在政府機關工作，他自己則在外交部、國防部、陸委會工作累積幾10年經驗，不會因為一次訪問就被「統戰」，更沒有做官方會面的安排，希望外界對他們有充分的信心。

另外，針對傳出雙方研擬與國台辦主任劉結一、海協會會長張志軍等人會見的可能性，夏立言指出，訪團沒有安排任何官方會面行程，更沒有安排前往北京，主要都是與台商進行座談，但若當地主人也許希望見個面、寒暄交流，就客隨主便，不會排斥。

至於藍營青年反彈此次出訪，夏立言回應，黨內外的多元聲音都會尊重，但到大陸去關懷同胞，是應該要做的事情，在行程安排上經歷很多波折，班機也不容易訂到，六月規劃至今完成，才依法向陸委會報備，返台後也將依法向陸委會提出報告。

夏立言強調，國民黨非常關心台灣在大陸工作、唸書的國人，不會因為一時的演習就卻步，若演習真的危險到這樣的地步，飛機可能也飛不過去。此行唯一的目的就是將在陸台人的聲音，回來傳達給政府相關，協助他們的狀況獲得改善。

至於是否向當地政要抗議軍演的不妥，夏立言說，國民黨立場一直非常清楚，包括黨主席朱立倫聲明多次，明確對於中共軍演、破壞和平表達抗議，對於國軍辛苦的守衛台灣也表達感激之意，不會因為前往大陸就分裂，在台灣與國人對外的心情是完全一致的。