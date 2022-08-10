陳時中提國家高度　蔣辦嗆：指假論文還是《港澳條例》卡關？





▲ 國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中10日批評對手蔣萬安稱訪陸團是去「討公道」，這種說法是「沒有站在國家的高度」，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫回擊，國家最重要的就是人民，不知道陳時中所謂的國家高度，「是指假論文、買黑心快篩？擋BNT？還是放行3+11？」

蔣萬安認為國民黨副主席夏立言率團訪陸是去「為國人討公道」，陳時中則批評「 沒有站在國家的高度，不可取」，田方倫則回擊表示，林智堅被台大撤銷學位後，陳時中第一時間回覆「專業的問題體制內解決」，形同默認台大是用學術專業追回林智堅學位，陳時中要不要說明「是台大錯了還是林智堅錯了？」；隔了一天，又對外說「林智堅是盟友」，他反問陳時中，難道連是不是盟友都要想一整天才做得出決定？

田方倫抨擊，請陳時中講清楚，蔡英文主政下的經濟部，叫出口受阻的廠商改標「中國台灣」是不是算賣台？如果陳、林兩人是盟友，那陳時中願不願意賭上自己的名譽，對林智堅的人品操守、施政能力全面背書？

至於陳時中說蔣萬安看香港問題的高度不夠，田方倫反批，民進黨在中央完全執政，為何《港澳條例》躺在立院無法三讀？陳時中要不要向中央喊話呼籲？田方倫重批，陳時中過去當指揮官，叫染疫學生「自己照顧自己」，現在看到台北市的中小企業出口受阻，不想辦法幫廠商討公道，而是轉成「靜音」；看到關係港人權益的《港澳條例》在立法院卡關還來指責在野黨，難道這就是陳時中的「國家高度」？