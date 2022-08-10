「雷根號穿越台海概率低」　陸學者：解放軍已做好軍事鬥爭準備

▲雷根號4日在西太平洋的菲律賓海執行任務。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）8日預告，未來幾周美國軍艦將會通過台海。美航母「雷根」號是否穿航台灣海峽？大陸軍事專家分析，不能絕對排除美國派遣航母穿越臺灣海峽的可能性，但概率偏低。大陸軍事專家宋忠平也分析兩種情況，只要美艦通過海峽，想以哪種方式來展示存在，「解放軍都做好了各種軍事鬥爭準備」。

大陸「南海戰略態勢感知」智庫官方微博昨9日消息，「雷根號」6到7日航母在西太向南移動了約140海里，從8日至9日中午又折返向東北方向移動了約200海里。宋忠平表示，從目前來看，「雷根號」離台海越來越遠。

宋忠平認為，從「雷根號」航母編隊的動向來看，美軍還在評估穿越的後果，考慮是否要派出「雷根號」航母來穿越台灣海峽。「美軍還可能採取一種折中方法，即派遣航母編隊中的驅、護艦來執行任務，以此展示強勢存在。」

「但無論美軍想以哪種方式來展示存在，解放軍都做好了各種軍事鬥爭準備。」宋忠平分析兩種可能性，一是如果美艦在台灣海峽正常航行通過，解放軍可以緊盯而不採取行動；二是美國在台灣海峽耀武揚威，甚至起降艦機進行威脅性的動作，解放軍戰機、戰艦不排除進行抵近攔截。

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波認為，從裴洛西訪台，中國從政治、軍事、經濟等方面採取反制措施，力度比較大，比如解放軍跨越「海峽中線」進行常態化演習，在美國人看來，這是一個新的分水嶺，一個「新常態」。

周波說，美國可能無法心甘情願接受，所以勢必會採取一些「強硬行動」來展示美國的話語權，即便是象徵性的，也要向盟友和夥伴表明「安全承諾」。

▲大陸軍事專家分析「雷根號」近期穿越台灣海峽機率較低。（圖／翻攝自Facebook／U.S. 7th Fleet）

退役海軍上校、經士智庫國際軍事行動法研究中心主任田士臣認為，根據相關國際法，台灣海峽本來就是各國軍艦可以自由通行的國際海峽，歷年來包括美國在內的許多國家的軍艦也都正常穿越台灣海峽，航行自由從未受到阻礙。

目前不確定的是，美軍此次過台灣海峽是保持例行通過，還是會故意製造一些花樣以展示其在該地區的「強勢存在」。最大的懸念在於美軍是否會再度仿效1996年「台海危機」時，派出尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）直接穿越台灣海峽。

軍事專家張學峰表示，假設美國派遣正在菲律賓海的「雷根號」航母及其編隊通過台灣海峽，將釋放極其重大的威脅和挑釁信號。但解放軍的實力與上世紀90年代中期出現「台海危機」的時候不同。

綜合大陸學者分析，不能絕對排除美國派遣航母穿越台灣海峽的可能性，但概率偏低。裴洛西訪台不同，派遣航母將是拜登政府的決定，而拜登政府此前不斷強調中美之間需要建立「護欄」，假如美國把航母派到台灣海峽展示所謂的「航行自由」，勢必會進一步加劇兩國對抗。

然而，通過美艦8月份是否常態化過航台灣海峽來觀察美軍行動並不足夠，而是需要放在一個更長的時間線中來觀察。