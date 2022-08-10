統計學分析認證林智堅是抄襲者！嚴重致命傷全揭：就算沒有也不及格

▲林智堅重申論文絕對沒抄襲，更認為自己是無辜的受害者。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學昨天認定民進黨桃園市場參選人林智堅論文抄襲，並撤銷國發所碩士學位，林喊冤自己沒有，且是無辜受害者，是指導教授陳明通將他計畫草稿給余正煌參考，才導致現在一連串風波。到底誰抄誰？統計學分析揭露了兩人的「研究架構」並不相同，且「研究目的」對不起來，就是嚴重致命傷，林就算沒抄襲，也不及格。

臉書粉絲專頁「政治不正確」說明，當兩本論文有大幅雷同，如何確定是A抄襲B，還是B抄襲A？其中一種方式，就是檢查一致性，把雙方雷同的部分，放在各自論文中，與其他不雷同部分，是否在邏輯與特徵上一致。

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「政治不正確」提到，辨認抄襲者是林還是余，需要一點統計知識，因雙方都用統計從事分析，使用的還是完全一樣的統計模型，完全一樣的迴歸式與完全一樣的迴歸變數，連對這些模型的描述，文字也都雷同，問題是，兩人「研究架構」並不相同，當中「獨立變項」有部分相同，「中介變項」則是完全不同。

▲▼「政治不正確」提到，林、余兩人的研究架構不相同，中介變項也完全不同。（圖／臉書粉專政治不正確授權提供）

「政治不正確」表示，大家可以藉由「中介變項」這個統計模型中的DNA，去判斷余林雷同的分析模型，到底是從誰的研究架構而來，從而判斷是誰抄誰。

「政治不正確」指出，余的論文也有相似的分析（頁56），但林提到這些政治社會心理變數，是余的研究架構中提出的中介變項（余論文頁8），而不是林的。林研究架構提出的的中介變項，是「洪仲丘事件」「太陽花學運」「對馬政府的不滿」。（林論文頁7），根據林智堅的研究架構，不應產生跟余正煌一模一樣的「二元勝算模型」，就像鯨魚不會產卵一樣，而林智堅的二元勝算模型，其DNA「中介變項」卻是來自余正煌的研究架構，這就叫研究脈絡。

「政治不正確」認為，台大社科院如果連這麼明顯的馬腳都看不出來，其學術水準保證遭人恥笑，「畢竟利用中介變項是非常非常非常流行的分析方法」，國內外使用過的學者很多，超級多。

該粉專強調，「分析模型」與「研究架構」對不起來，就好比「實驗設計」與「研究目的」對不起來，是嚴重的致命傷，就算沒有抄襲問題，也足以讓林智堅論文不及格，更何況，其錯誤的分析模型，對應的居然是余正煌研究架構，而不是林智堅自己的，兩者相加，台大若是撤銷林的學位，是非常合理的處分。

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