國民黨強攻林智堅論文事件　鄭文燦：泥巴戰競爭是很Low的

▲桃園市長鄭文燦與桃園市長參選人林智堅。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，建議撤銷碩士學位，而這也被國民黨視為年底選戰突破口。對此，桃園市長鄭文燦10日表示，選舉不是打泥巴戰，不是負面選舉決定民主輸贏，「這樣競爭是很low的，如果能在市政問題上，大家有建設性討論，選舉才會進步」。

對於外界認為國民黨把林智堅視為年底選戰的破口，鄭文燦表示，一個黨或個人努力是長期的，林智堅8年新竹進步，難道是假的嗎？有缺失就面對問題趕快改善，這是面對公共工程坦然態度，不可能100分，那就要有這樣態度才會更好。

國民黨接下來可能會強攻林智堅論文議題？鄭文燦表示，這都過頭了，新竹提名候選人林耕仁也是中華大學畢業的；他認為，選舉不是打泥巴戰，負面選舉決定民主輸贏，這樣競爭是很Low的競爭，如果能夠在市政問題上，大家建設性討論，選舉才會進步。

至於林智堅論文事件對於桃園市民的影響？鄭文燦表示，林智堅基本上滿受歡迎，他對桃園市政可以侃侃而談，進入狀況時間很短，因為桃園跟新竹城市治理滿類似的，注重環境、教育的年輕城市，競選活動上他也沒有什麼障礙，困難就是遇到大亂流，「我想競選工作來說，他基本上讓大家慢慢熟悉接受，跟對方比較冷的，是比較不一樣的」。