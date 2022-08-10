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台大重擊林智堅被圍剿　王世堅火大：大家一起當「中共同路人」

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長參選人林智堅9日出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅昨（9日）被台大認定論文抄襲，建議撤銷碩士學位。事實上，早在審定結果公布前，民進黨台北市議員王世堅就曾多次勸告林智堅別挑戰社會的智慧，如今，針對台大撤銷林智堅論文後遭到部分綠營支持者圍剿是「中共同路人」，王世堅火大痛批「那大家就一起來當中共同路人吧！」

王世堅昨晚在政論節目《年代向錢看》上評論林智堅遭台大撤銷學位後可能的，他表示，台大是我們全體台灣人共同的驕傲，它是全世界500大當中第100名，很崇高的學術地位，我們不應該挑戰社會的智，社會也已經做出了一些判斷，非常清楚。

王世堅坦言，民進黨在論文案這一件事情上一開始真的是無妄之災，因為我們有那麼多的人才，卻因為有一、兩位，可能是疏忽，或者過去各方面的一些做法不周延，結果導致這樣的事情，那我覺得不要再拖延。因為越拖情況只會越壞。

王世堅認為，以林智堅的才能和過去的表現，其實他負傷也能打贏這場選戰，為什麼？因為對手太弱、優越感太重了，而且又準備不足，所以其實林智賢，帶著傷參選也是會選上。

▲▼ 。（圖／年代向錢看YouTube）

▲▼ 。（圖／年代向錢看YouTube）

▲台大被部分網友圍剿，王世堅火大痛批！（圖／年代向錢看YouTube）

不過，王世堅話鋒一轉表示，但是我覺得民進黨不要這麼做，原因是什麼？因為不要把學術跟政治選舉扯在一起，學術是我們國家不應該去碰觸的東西，過去我就舉例過，當民眾到醫院上了手術臺，要開刀的時候發現，醫生論文是抄襲的，你敢給他開刀嗎？當你發現建築師論文是抄襲的，請問你還敢住嗎？所以我這一兩個月來一直堅持說「解鈴還需繫鈴人」。

至於台大因為撤銷林智堅學位後，遭受許多綠營支持者圍剿，王世堅直言，過去從黨外時期，第一個伸援我們民進黨的就是台大，就是這些高貴的台大學術人，他們認為台灣人應該追求自由、民主、平等、獨立，所以台大人勇敢站出來，所以民進黨的茁壯與成立都是從過去血跡一般的這樣走過來，而這背後就是有台大莫大的貢獻，所以不要質疑台大的學術地位，和它捍衛學術的價值與精神。

另外，針對部分網友批評台大是中共同路人，王世堅痛斥，如果說台大是中共同路人，那大家就一起當中共同路人吧，我們大家都認同台大，不是嗎？有必要為了一個人的疏忽錯誤，就扭轉我們台灣的價值嗎？台大代表的是很重要、很深遠的一個價值，它代表的是學術領頭地位，它更是台灣的首善學府，如果台積電是護國神山，那麼台大就是文化學術界的護國神山！」

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