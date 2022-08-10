民進黨討論「換堅」？　鄭文燦：都是支持他捍衛論文被忽略的證據

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，建議撤銷碩士學位。對於民進黨內是否有「換堅」的討論？桃園市長鄭文燦10日受訪時表示，就他了解都是支持林智堅在論文事件上，可以捍衛他在論文形成過程當中，這些被忽略的證據，「這時候要給他充分支持，這過程中被忽略的物證，這些是真實存在的，這沒有被討論，這對他不公平」。

鄭文燦表示，台大需要嚴謹學倫事件審查，保密規定如果要落實，就不能用召集人身份或學校名義發表有導引式的結論，這並不是保密。他認為，學倫事件要回到學校討論，選舉要回到選舉討論，他非常珍惜也尊重台大，學倫會嚴謹度跟客觀性也要在這當中展現。

對於林智堅遭受在野黨強攻，鄭文燦指出，側翼攻擊已經很長一段時間，候選人競爭是常態，要有足夠心理素質、韌性去面對，林智堅壓力很大，民主之間不需要冷言冷語，不用尖酸刻薄。他認為，好的市長要有市政治理的能力，對選民要有足夠同理心，並且要把政見實現，這才是選市長的基本前提。

至於民進黨是否有「換堅」的討論？鄭文燦說，就他了解都是支持林智堅在論文事件上，可以捍衛他在論文形成過程當中，這些被忽略的證據，這些都是沒有在學倫會好好討論過，有人證、物證都有，他沒有機會跟呈現證據的機會，這對他並不公平。

對於民進黨立委高嘉瑜、市議員王世堅的相關言論，鄭文燦說，尊重所有人言論自由，每個人都有遇到委屈時候，有些時候發生車禍去救人，被救的人醒來誤解你是肇事者。他說，公職經常要解民怨，有些人明明委屈受傷的，在既有制度下找到公職，「難道我們會說你不要講了，我們是會看法律跟制度會不會不足，公職要對同理心要有」。

鄭文燦表示，不是只有論文事件，論文事件當中任何政治人物都會有起伏波折，有時會有百口莫辯的情況，這時候要給他充分支持，這過程中被忽略的物證，這些是真實存在的，這沒有被討論，這對他不公平。